Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralPronto-socorro do Dante Pazzanese passará pela maior reforma em 70 anosDireitos HumanosBrasil institui política nacional com foco na primeira infânciaCâmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Turismo Turismo

Paraná recebeu mais de 710 mil turistas estrangeiros entre janeiro e julho deste ano

O número representa uma alta de 23,9% no comparativo com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 573.580 mil viajantes de fora do País n...

07/08/2025 11h45
Por: Redação Fonte: Secom Paraná
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O Paraná segue com crescimento na recepção de turistas vindos do Exterior. De janeiro a julho deste ano, 710.707 estrangeiros entraram no Estado, um aumento de 23,9% no comparativo com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 573.580 viajantes de fora do País no Estado.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (6) pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela Polícia Federal. Com o acumulado total dos sete primeiros meses, o Paraná mantém a posição de quarto maior portão de entradas internacionais no Brasil em 2025, atrás apenas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Apenas no mês de julho, o Paraná registrou 82,8 mil chegadas de turistas internacionais, alta de 25,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram registrados 66 mil. Esse foi o melhor mês de julho na recepção de viajantes internacionais no Estado desde 2019.

“Os turistas de fora do Brasil são importantes à nossa economia porque gastam, investem e movimentam o nosso mercado com moeda estrangeira. Por isso, quanto mais viajantes dessa categoria nós recebemos, mais resultados a população, o empreendedor e os prestadores de serviços percebem no seu dia a dia”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual.

“O governador sabe da importância do turismo na vida das pessoas e das empresas, por isso investiu no potencial do Paraná neste setor. Os resultados estão aí, com mais empregos sendo gerados, pessoas frequentando os eventos nos municípios e hotéis batendo ocupação máxima. Isso é fruto de um amplo trabalho de promoção do nosso turismo mundo afora, por ações da Secretaria e do Viaje Paraná”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

ORIGEM E ACESSO– Entre janeiro e julho deste ano, os turistas de países vizinhos foram os que mais visitaram o Paraná. Ao todo, o Paraguai enviou 279,2 mil viajantes (39%), seguido pela Argentina, com mais de 274,4 mil turistas (38%). Na sequência aparecem os Estados Unidos, com 19,2 mil (2,7%); Chile, com 15 mil (2,1%); e Reino Unido, com 9,7 mil viajantes (1,3%).

O principal meio de entrada foi por via terrestre, com mais de 682,6 mil turistas (96%). O Paraná é o segundo Estado que mais recebeu turistas estrangeiros por via terrestre no período, atrás apenas do Rio Grande do Sul. Também foram registradas 24,9 mil chegadas por via aérea, um crescimento de 54% na comparação com o mesmo recorte de 2024, quando 16,1 mil estrangeiros chegaram por aeroportos paranaenses.

BRASIL– Entre janeiro e julho de 2025, o País recebeu 5.952.254 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O número equivale a duas vezes a população inteira do Distrito Federal, atualmente estimada em 2.982.818 habitantes.

Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou 620.143 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%, ou seja, 183 mil turistas a mais, quando comparado com julho de 2024. A América do Sul segue liderando o ranking de procedência dos turistas, com 3,7 milhões de visitantes em 2025, especialmente da Argentina (2.525.363), Chile (495.002), Uruguai (342.509) e Paraguai (341.643).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Turismo Gastronomia, música, esporte e festas típicas movimentam o turismo em agosto no Paraná
Turismo Viaje Paraná apresenta o turismo do Estado para 1,5 mil profissionais do setor
Turismo Com quatro adesões, Paraná chega a 203 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro
Turismo Na Convenção Entur Summit, Estado capacita 1,5 mil agentes sobre atrativos do Paraná
Turismo Santa Catarina promove turismo no Meeting Brasil 2025
Turismo Em parceria com coexpositores, Viaje Paraná promove turismo na Motorcycle Fest
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias