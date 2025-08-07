Davi abre sessão presencial do Plenário desta quinta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abriu a sessão deliberativa desta quinta-feira (7) no Plenário por volta das 11h10, depois de dois dias de obstrução do espaço físico pelos senadores que fazem oposição ao governo

A pauta da sessão está o projeto de lei que dá isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários-mínimos ( PL 2.692/2025 ), além de projetos de decreto legislativo sobre acordos internacionais.

Mais informações em breve