Gastronomia, música, esporte e festas típicas movimentam o turismo em agosto no Paraná

O mês de agosto começou com uma intensa agenda de eventos que vão movimentar o turismo em todas as regiões do Paraná. A programação inclui festas típicas, festivais gastronômicos, atividades esportivas e feiras voltadas ao agronegócio. Ao todo, a Secretaria de Estado do Turismo (Setu) apoia quase 60 eventos neste período, contribuindo para o fortalecimento do setor.

O aporte financeiro em diversos segmentos visa incentivar o turismo interno – dentro do próprio Paraná – e atrair visitantes de outros estados, promovendo experiências únicas e valorizando os produtos, sabores e tradições locais. A pluralidade dos eventos distribuídos por todo o Estado reforça o compromisso do Governo com o fortalecimento dos 18 Territórios Turísticos, estimulando o setor como ferramenta de desenvolvimento regional sustentável.

O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, ressalta o incentivo aos eventos regionais como parte da estratégia de consolidar o turismo como um importante impulsionador econômico e social. “Além de atrair visitantes, os eventos movimentam a cadeia produtiva local, geram emprego, renda e estimulam o empreendedorismo. É uma forma eficiente de promover os destinos turísticos, preservar a cultura e potencializar o que cada região tem de melhor”, afirmou.

TURISMO GASTRONÔMICO– Entre os destaques do turismo gastronômico estão as festividades que celebram a culinária típica e os produtos regionais. Neste mês, acontecem 14ª Fenafep – Festa Nacional do Feijão Preto, em Prudentópolis (15 a 17/08); a 2ª Festa Porco no Tacho em Barbosa Ferraz (16 e 17/08); a Festa da Costela Pantaneira em Janiópolis (31/08); a 9ª Festa do Ovo e Abacate - Arapongas (15/08 a 17/08); e o 8º Inverno Gastronômico em Roncador (08/08 a 10/08).

Outros destaques incluem o Festival do Melado e Mel, em Capanema (07 a 10/08); o evento Carneiro ao Vinho, em Peabiru (15 a 17/08); e o Festival Gastronômico Django em Chamas, em Foz do Iguaçu (23/08), que reúne cultura, música e pratos especiais em uma experiência sensorial única.

Em Curitiba e Londrina, ocorre durante todo o mês o Circuito Gastronômico de Cafés Especiais, promovido pela Abrasel, com foco na valorização da produção local e na inovação do setor.

TURISMO ESPORTIVO– Agosto também será movimentado pelo turismo esportivo, com eventos que atraem atletas e visitantes de várias regiões. Entre eles, a Maratona do Litoral, em Matinhos (17/08) e o 6º Desafio Solidário Endorfina MTB, em Santa Fé (31/08).

Para os amantes de aventura, o tradicional Pinga na Lama 2025, em Santa Terezinha de Itaipu (30 e 31/08), promete emoção sobre duas rodas em meio à natureza. Em Corbélia, acontece a Oeste CUP Master (07/08 a 04/10), e em Cascavel, o Vem Pra Cá: Cascavel em Ação 74 Anos – Esportes em Todos os Cantos, Energia em Cada Passo (26/08 a 31/08).

TURISMO CULTURAL– São destaques dois festivais de jazz na Ilha do Mel – o Ilha do Mel Jazz, na comunidade de Brasília, e o Encantada Jazz, na Encantadas – ao longo de todo o mês. Em Curitiba, a programação inclui o Festival Paulo Leminski (23/08), em homenagem ao poeta e artista paranaense, o Encontro Jovem Nikkei do Sul do Brasil (23 e 24/08) e o Festival Nipo-Brasileiro de Maringá (até 10/08), que celebra a cultura japonesa com danças, culinária e apresentações artísticas.

Em Cascavel, haverá o Anime GeekCon (16 e 17/08) e a Noite Ucraniana (16/08). Em Prudentópolis ocorre a XIV Semana da Comunidade Ucraniana (18/08 a 25/08).

COMEMORAÇÕES– Kaloré celebra seu 64º aniversário de emancipação política (08/08 a 10/08) e Cruzeiro do Oeste comemora 73 anos de fundação com uma programação especial entre os dias 22/08 e 26/08.

FEIRAS E EXPOSIÇÕES– A programação inclui também grandes feiras e exposições, como a Agroleite, que segue até sexta (08), em Castro; a Expogoio em Goioerê (07/08 a 11/08); a 12ª Expoleópolis em Leópolis (28/08 a 31/08), a 25ª Festa das Orquídeas e do Peixe em Maripá (28/08 a 31/08), e a Fecet - Feira de Ciências, Engenharia e Tecnologia em Cascavel (26/08), voltada à inovação e ao conhecimento.

TURISMO RELIGIOSO– Destacam-se a Festa das Nações Cristo Rei de Londrina (10/08) e a tradicional Festa Anual de Nossa Senhora do Porto, em Morretes (30/08 a 08/09), que atrai fiéis e visitantes para uma programação que une fé e cultura.

TURISMO RURAL– O turismo rural e os eventos voltados ao agronegócio também integram a programação. Em Curitiba, ocorre a 22ª Jornada de Agroecologia (06 a 10/08), com foco em práticas sustentáveis e intercâmbio de conhecimentos.

Em Pitanga, haverá a I TecnoAgro Paraná Centro (20 e 21/08) e, em Chopinzinho, a 3ª Festa do Agro e Facec 2025 (07 a 10/08). Alto Paraíso sedia a 11ª Cavalgada Ecológica (16 e 17/08), evento que valoriza o meio rural e o turismo de natureza.

Confira o calendário:

06/08 a 31/08 - Circuito Gastronômico de Cafés Especiais - Curitiba e Londrina

06/08 a 10/08 - 22ª Jornada de Agroecologia - Curitiba

07/08 a 10/08 - 3º Festa do Agro e FACEC 2025 - Chopinzinho

07/08 a 10/08 - Festival do Melado e Mel - Capanema

07/08 a 11/08 - Expogoio - Goioerê

07/08 a 04/10 - Oeste CUP Master - Corbélia

08/08 a 10/08 - 8º Inverno Gastronômico - Roncador

08/08 a 31/08 - Festival Ilha do Mel Jazz - Brasília - Ilha do Mel

08/08 a 31/08 - Festival Encantadas Jazz - Encantadas - Ilha do Mel

08/08 a 10/08 - FEAJUP 2025 - Colorado

08/08 a 10/08 - 64º Aniversário de Emancipação Política - Kaloré

10/08 - Festa das Nações Cristo Rei de Londrina

15/08 a 17/08 - 9º Festa do ovo e abacate - Arapongas

15/08 a 17/08 - III Edição do Agro Air Show - Campo Mourão

15/08 a 17/08 - 14º FENAFEP - Festa Nacional do Feijão Preto - Prudentópolis

15/08 a 17/08 - Carneiro ao Vinho - Peabiru

16/08 - 26º Festa do Soquete - Guarapuava

16/08 - Noite Ucraniana - Cascavel

16/08 e 17/08 - Anime GeekCon - Cascavel

16/08 e 17/08 - 11º Cavalgada Ecológica - Alto Paraíso

17/08 - Maratona do Litoral - Matinhos

17/08 - 64ª Festa da Igreja Católica de Quatro Pontes

18/08 a 25/08 - XIV Semana da Comunidade Ucraniana - Prudentópolis

20/08 e 21/08 - l Tecnoagro Paraná Centro - Pitanga

22/08 a 26/08 - 73 anos do município de Cruzeiro do Oeste

23/08 - Festival Gastronômico Django em Chamas 2025 - Foz do Iguaçu

23/08 - Festival Paulo Leminski - Curitiba

23/08 e 24/08 - Encontro Jovem Nikkei Do Sul Do Brasil 2025 - Curitiba

26/08 - FECET - Feira de Ciências, Engenharia e Tecnologia - Cascavel

28/08 a 31/08 - 12º Expoleopolis - Leópolis

28/08 a 31/08 - 25º Festa das Orquídeas e do Peixe - Maripá

30/08 e 31/08 - Pinga na Lama de 2025 - Santa Terezinha de Itaipu

30/08 e 31/08 - Campeonato Paranaense de Velocross 2025

30/08 a 08/09 - Festa Anual de Nossa Senhora do Porto - Morretes

31/08 - Festa da Costela Pantaneira - Janiópolis

31/08 - 6º Desafio Solidário Endorfina MTB - Santa Fé