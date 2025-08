Manejo das abelhas no inverno: alimentação artificial garante sobrevivência das colmeias e boa produção na primavera

A alimentação de inverno garante que as abelhas sobrevivam e se mantenham fortes durante os meses frios (Fotos: Divulgação/Epagri)

Com a queda das temperaturas, os apicultores precisam redobrar os cuidados com as colmeias. No inverno, a escassez de flores reduz drasticamente a oferta de néctar e pólen, tornando fundamental a alimentação suplementar das abelhas para garantir a sobrevivência das colônias e a manutenção da saúde do enxame até a primavera.

O chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri, Rodrigo Durieux Cunha, explica que durante os meses frios, as abelhas reduzem sua atividade e se agrupam no interior das caixas para conservar o calor. “Com temperaturas baixas, as abelhas saem menos das colmeias e há menos alimentos disponíveis no ambiente para elas, dependendo assim dos estoques deixados no outono, que quando é insuficiente, dependem da alimentação fornecida pelo apicultor”, diz ele.

De acordo com Rodrigo, a alimentação de inverno é uma estratégia de manejo fundamental. “Ela garante que as abelhas sobrevivam e se mantenham fortes durante os meses frios. Se as abelhas não tiverem alimento suficiente na colmeia após a colheita, é preciso repor essa reserva com alimentação artificial. Por isso deve-se verificar o estoque de pólen e mel. Se o estoque de pólen foi baixo, deve-se iniciar a alimentação proteica; no caso de escassez de mel, é necessário fornecer alimento energético”, diz ele.

Rodrigo dá dicas de suplementação energética e proteica para as abelhas, para substituir o néctar e o pólen das flores e oferecer o alimento necessário para manter a sobrevivência da colônia. O alimento é fornecido diretamente dentro das colmeias, em alimentadores internos ou recipientes próprios, de forma controlada. Lembrando sempre que o melhor e mais econômico alimento para as abelhas são o néctar e o pólen fornecidos pelas flores.

Confira algumas receitas de alimentação para as abelhas no inverno:

Alimentação proteica – para suprir a falta de pólen

Fórmula Ração Proteica – EPAGRI

– 5kg de açúcar cristal moído ou açúcar refinado

– 4kg de proteína de soja texturizada fina e sem corante

– 1kg de levedura inativada de cerveja ou cana de açúcar

– 5ml de extrato de própolis por Kg de alimento

– Mel ou xarope grosso até dar o ponto de pasta mole

Ou

– 5kg de açúcar cristal moído ou açúcar refinado

– 2,5kg de proteína de soja

– 2,5kg de levedura inativada de cerveja ou cana

– 5ml de extrato de própolis para cada 1 kg de pasta pronta

– Mel ou xarope grosso até dar o ponto de pasta mole

Fórmula (Robson Raad) para a fabricação de 5 kg de bife de proteína

Foto: Reprodução/Secom SC

– 750g de proteína de soja

– 750g de levedura de cerveja

– 1,425g mel ou gludex (açúcar invertido líquido)

– 1,650g de açúcar

– 250ml de óleo de girassol

– 50g de aminomix (Haras)

– 25ml de extrato de própolis

– 100g de sal

– água (o necessário até ficar no ponto de pasta)

Modo de preparo e fornecimento:

– Misturar bem os ingredientes secos, em seguida adicionar os ingredientes úmidos aos poucos e mexer até formar uma pasta mole porém que não escorra entre os dedos;

– Separar em porções em forma de bife de 150 a 400 gramas, dependo do tamanho das colônias que serão alimentadas a cada 15 dias;

– Os bifes que não serão utilizados imediatamente poderão ser envoltos em plástico e armazenados no freezer.

– Obs. Pode-se substituir a levedura de cerveja por proteína de soja, porém a ração perderá um pouco em qualidade.

O bife de proteína deve ser colocado sobre os quadros de cria. Ali se encontram as abelhas nutrizes que são as que fazem melhor aproveitamento dos suplementos.

Alimentação Energética – para suprir a falta de mel

Fórmula de xarope para manutenção

Foto: Reprodução/Secom SC

– 5 kg de açúcar

– 2 litros de água

– 300ml de suco de limão sem sementes

– 5ml de extrato de própolis para cada litro de xarope pronto

Modo de preparo

Misturar o açúcar com água, aquecer até começar a levantar a fervura, desligar o fogo e adicionar o suco de limão e a própolis.

Observação: Em substituição ao xarope de açúcar pode ser utilizado o açúcar VHP. O açúcar VHP é mais prático para ser fornecido, pois não precisa diluir, e tem mostrado ótimos resultados, exceto em colmeias fracas ou novas, com menos de 4 quadros cobertos com abelhas.

Fornecimento

Faltando mel, fornecer 2 litros de xarope a cada 7 dias ou de 2 a 6kg de açúcar VHP, quantidade suficiente para um período de 15 a 40 dias

“Tijolinho”de açúcar

– Açúcar fino (quanto mais fino é melhor, moer numa forrageira até virar pó. Se não conseguir moer, use açúcar refinado mesmo).

Adicionar ao açúcar:

– 2% de amido de milho em relação ao peso do açúcar

– 0,5% de sal fino

– Água não clorada

– Mel para melhor aceitação

Modo de preparo:

– Misture bem os ingredientes secos, adicione água misturada com o mel, mexendo bem, até o ponto de massa, sem desmanchar.

– Faça blocos de mais ou menos 800g e coloque em pacotes de papel, usando um pacote por colmeia, no alimentador de teto. Fure o pacote para dar acesso às abelhas. Monitore as colmeias a cada 15 a 20 dias para avaliar o consumo, e se necessário repetir.

Essa receita é para ser utilizada em enxames fracos e para formação de núcleos

Consumo médio por colmeia com alta produtividade

– 1 a 1,5Kg de proteína de soja e/ou levedura de cerveja ao ano

– 8 a 10Kg de açúcar cristal, açúcar VHP ou glucomel (frutose de cana de açúcar) ao ano.

*Observar cuidados na apicultura orgânica

Nesta época, lembrar também de fazer a termorregulação, através da instalação do alvado invertido, entretampa ou poncho, e também fazer o diagnóstico da infestação de varroa no final do inverno e se necessário controlar.

