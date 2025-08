Viaje Paraná apresenta o turismo do Estado para 1,5 mil profissionais do setor

O Viaje Paraná, órgão da promoção turística estadual, capacitou nesta quarta-feira (6) mais 1,5 mil agentes de viagem de todo o País sobre os potenciais do setor no Estado. A partir da ação, os profissionais abriram novos horizontes de mercado, se interessando por atrativos como a Ilha do Mel, o trem da Serra do Mar, atrações do inverno paranaense, entre outros.

A ação aconteceu durante o Entur Summit, que ocupa, desde a segunda-feira (4), o palco da Ópera de Arame, em Curitiba. Os participantes do evento são de várias partes do Brasil, como São Paulo, Rondônia, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Sul e Acre – situado a mais de 3,6 mil quilômetros da capital paranaense.

Ao longo da semana, os agentes que atuam na venda de pacotes turísticos tiveram a oportunidade de conhecer in loco os atrativos e pontos da Capital, da Região Metropolitana e municípios próximos, além de fazerem passeios famosos, como o trem que desce a Serra do Mar, ligando Curitiba à Morretes (Litoral). Dentre tantos títulos, o atrativo foi eleito como um dos melhores passeios sob trilhos do mundo em 2025, pela editora britânica Lonely Planet.

“Quando nos aproximamos desses agentes nacionais, conseguimos proporcionar a eles uma imersão nos potenciais de venda no Paraná. É uma relação mútua, porque eles querem atender bem seus clientes, e nós queremos trazer cada vez mais turistas ao Estado”, destacou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

“Antes o Paraná era tímido quando se tratava de turismo, agora, neste ano, temos cerca de 10 grandes convenções de empresas com alcance mundial que serão realizadas aqui”, acrescentou.

Quem conduziu a capacitação foi o gerente de Relações com o Mercado do Viaje Paraná, Eduy Azevedo. Ele explica que, diferente de outras grandes convenções realizadas no Estado, a Entur se destaca por não ser uma operadora do setor. Ela é uma escola sobre negócios do turismo pioneira no Brasil, com mais de 5.000 agentes conectados atualmente.

“O evento é consolidado e reúne um grande público do Brasil todo. Esse é o nosso propósito, promover o Estado em grandes programações, impactando profissionais do setor mundial. Tivemos muito êxito nisso, porque o Entur Summit nos deu a oportunidade de falar com pessoas de diferentes áreas das agências e operadoras, desde o funcionário até quem está abrindo uma empresa agora. Transmitimos conhecimentos, criamos networking e abrimos as portas do Paraná a esses profissionais", disse.

APROVAÇÃO – O fato da convenção ser realizada no Estado proporcionou uma experiência única aos profissionais, já que muitos nunca haviam visitado o Paraná. Enquanto a capacitação impacta o mercado, por ser uma boa oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer um lobby local de serviços e descobrir novos produtos.

“A palestra foi um divisor de águas. A capacitação ofereceu tudo o que precisamos para vender mais e melhor os atrativos do Paraná. Eu levo muitos turistas para Gramado (RS), mas aqui eu pude perceber que tanto o Natal quanto o inverno do Paraná são especiais, têm atrações e certamente vale a pena vender para os meus clientes porque eles vão adorar”, disse Elaine Silva, de Conselheiro Lafaiete, interior de Minas Gerais.

“Eu gostei muito da capacitação porque esses conteúdos agregam e fazem a diferença dentro das agências. Morei quase seis anos na Europa e escolhi me mudar para Curitiba justamente por essa cultura europeia, de imigrações, que são um atrativo à parte”, disse Marcela Reis, agente de São Paulo.

“Hoje eu trabalho com intercâmbios e seguro viagem. Ter essa visão do que se pode fazer no Paraná é relevante, porque consigo enviar meus clientes estrangeiros para cá com confiança de que eles vão aprovar", comentou.

ESTANDE DE PROMOÇÃO– Além da capacitação, por meio de uma palestra interativa, o Viaje Paraná também tem um estande no palco da Ópera de Arame, que funciona desde segunda-feira, durante uma feira de serviços e rodadas de negócios entre os agentes nacionais e empresas do ramo. Centenas de profissionais foram atendidos pelo órgão no espaço.

Lá estão reunidos materiais de divulgação relevantes aos agentes, em português e alguns em língua inglesa, além do Portfólio de Produtos e Destinos Turísticos, lançado pelo órgão ao mercado no mês de junho. Também estão disponíveis, por exemplo, mapas dos segmentos de Turismo Gastronômico, Religioso, de Negócios e Eventos (M.I.C.E.), além de atrativos especiais, como o Mapa do Enoturismo, relacionado com a degustação de vinhos e visitas às vinícolas paranaenses.

BALANÇO E PROXIMOS PASSOS– Essa é 6ª grande Convenção no Estado neste ano. As outras foram das operadoras Cativa, Visual/Rextur, BWT e Abreu, em Foz do Iguaçu (Oeste), e da Schultz, no Museu Oscar Niemeyer, também na Capital paranaense.

Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil já realizados, o Estado tem a marca de mais de 16,7 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

Agora, o Viaje Paraná segue com um robusto calendário de participação em eventos de mercado do setor ao longo de agosto. A expectativa é que, no restante deste mês, outros 500 agentes de viagens sejam impactados.