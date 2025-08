Fortaleza sedia nesta semana congresso de bombeiros de toda a América

Fortaleza sedia nesta semana o Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom) 2025. O encontro será realizado de 5 a 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, e marcará os 100 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Voltado para profissionais da segurança pública, defesa civil e saúde, o congresso reunirá representantes de corporações de todo o país, além de especialistas internacionais, pesquisadores e gestores públicos.

A programação contará com debates de alto impacto, palestras técnicas e painéis sobre temas que vêm ganhando protagonismo no campo da gestão de emergências, como desastres urbanos, saúde mental de agentes, colapsos estruturais e atuação em zonas de conflito.

Um dos pontos altos será o workshop sobre plano de catástrofe hospitalar, ministrado pelo cirurgião de guerra Dr. Fábio Racy e o especialista em gestão hospitalar Dov Smaletz, do Hospital Albert Einstein.

A tragédia do colapso do Edifício Andrea, em Fortaleza, será tema de um estudo de caso apresentado pelo coronel Holanda, ex-comandante do CBMCE, que fez parte das operações de resgate na ocasião.

A programação internacional contará com a participação do argentino Diego Nunez, presidente da Federação Internacional de Psicologia das Emergências (FIPE), que abordará o tema dos primeiros socorros psicológicos, prática essencial no atendimento a vítimas e profissionais expostos a situações de crise. Já a especialista Melinda Endrefy, da Romênia, apresentará um estudo de caso sobre a atuação psicológica em zonas de guerra, com foco na experiência da Ucrânia.

Além da agenda técnica, o Conabom 2025 também dará espaço a atividades práticas e de certificação profissional. Nos dias 6 e 7 de agosto, será realizada a tradicional Prova Bombeiro de Aço, uma competição que simula os desafios físicos e operacionais da rotina dos bombeiros. A prova envolve corrida com equipamentos, subida de torre com mangueira, içamento de carga, entrada forçada e resgate de vítimas, reunindo participantes de todo o Brasil e de delegações internacionais.

Outro destaque é a Certificação Nacional de Cães de Busca e Resgate, que submeterá cão e condutor a provas práticas de alta complexidade. A avaliação segue protocolos nacionais e internacionais e é restrita a bombeiros militares inscritos no evento.

Para o comandante-geral do CBMCE, coronel José Cláudio Barreto de Sousa, o evento representa um marco para a corporação e para o setor. “O Conabom 2025 simboliza um momento histórico para o Corpo de Bombeiros do Ceará. Além de celebrarmos um século de serviços prestados à população, o congresso fortalece a integração entre corporações, amplia o acesso ao conhecimento técnico e reafirma nosso compromisso com a proteção da vida. Teremos debates relevantes e experiências práticas que refletem os desafios contemporâneos da profissão”, afirmou.