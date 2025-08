Romaria de Bom Jesus da Lapa é reconhecida como patrimônio cultural

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou, durante a reunião desta terça-feira (5), o projeto que reconhece a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa, que ocorre na cidade de mesmo nome, na Bahia, como manifestação da cultura nacional. A proposta ( PL 2.374/2022 ) é do deputado Arthur Maia (União-BA) e segue para a sanção do presidente da República.

Relatado pela senadora Augusta Brito (PT-CE) e lido na comissão pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), o texto também autoriza o poder público a desenvolver ações de apoio à romaria, como garantir segurança aos romeiros, promover celebrações religiosas e registrar o evento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como bem cultural de natureza imaterial.

Tradição

A Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa ocorre anualmente entre os dias 28 de julho e 6 de agosto, com a reunião de aproximadamente 600 mil fiéis na cidade de Bom Jesus da Lapa, no interior baiano. O evento é considerado uma das maiores manifestações religiosas do país, com forte impacto social, cultural e econômico.

De acordo com a senadora, o reconhecimento fortalece a preservação da tradição e garante condições para que ela continue sendo valorizada. “Além do caráter religioso, a romaria movimenta o turismo, a economia local e promove a integração entre diferentes comunidades”, destacou a senadora.