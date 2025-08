Com quatro adesões, Paraná chega a 203 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), o Paraná tem 203 municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro, do governo federal. De acordo com a atualização mais recente, foram incluídas as cidades de Arapuã, Reserva, Pinhais e Piên, fazendo o Estado ultrapassar a marca de 50% pela primeira vez.

A inclusão no mapa atesta que as cidades cumpriram uma série de critérios técnicos, como a existência de um conselho municipal de turismo ativo, dotação orçamentária para o setor e planejamento estratégico. Com essa validação, o Estado amplia seu suporte, oferecendo linhas de financiamento para infraestrutura, apoio a eventos, qualificação profissional e inclusão em campanhas de marketing estaduais.

“Esta não é apenas uma conquista numérica. É a consolidação de um projeto de gestão que iniciamos com a criação do programa '18 Territórios e 1 Só Destino'. Estamos organizando o Paraná, dando suporte técnico na ponta e garantindo que cada município, com sua vocação, tenha as ferramentas para transformar seu potencial em desenvolvimento, emprego e renda”, afirma o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

“Estar no Mapa do Turismo Brasileiro habilita os municípios a acessarem linhas de fomento, capacitação, apoio a eventos e financiamentos para obras de infraestrutura turística. Para os gestores locais, isso representa mais visibilidade, novos projetos e aumento no fluxo de visitantes, gerando emprego, renda e desenvolvimento”, enfatiza Tatiana Nasser, da Diretoria de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo da Setu.

A política de territorialização é executada em parceria com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) e como as Agências de Desenvolvimento do Turismo (Adetur). Elas são o elo entre o Estado e os municípios, garantindo que as demandas locais sejam ouvidas e que as estratégias sejam implementadas de forma colaborativa.

“O que vemos hoje é a prova de que o diálogo e a integração funcionam. A Adetur, em sintonia com a Setu e as prefeituras, consegue mover o ecossistema do turismo. Chegar a 203 municípios é um sinal claro de que o planejamento regional, respeitando as particularidades de cada cidade, transforma o potencial do Paraná em resultados concretos”, avalia o presidente da Adetur da Região Rotas do Pinhão, Eros Consentino Tozatto.

Para que os municípios estivessem de acordo com os critérios solicitados para integrarem o Mapa, a Setu promoveu um trabalho contínuo de orientação e capacitação, garantindo que toda a documentação e os pré-requisitos fossem cumpridos junto ao sistema do Ministério do Turismo.

“Nossa equipe técnica realizou um acompanhamento próximo de cada gestor municipal. Foi um trabalho de orientação sobre a legislação, de ajuda no preenchimento do sistema e de garantir que ninguém ficasse para trás. Essa dedicação e esse suporte direto do Estado foram fundamentais para alcançarmos essa marca expressiva”, conclui Alessandra Lopes, responsável na Setu pela articulação e capacitação dos municípios para o Mapa.

Acesse o Mapa do Turismo Brasileiro e confira AQUI as cidades do Paraná que fazem parte.