Na Convenção Entur Summit, Estado capacita 1,5 mil agentes sobre atrativos do Paraná

Mais de 1,5 mil agentes de viagem e profissionais do turismo conhecem em detalhes, nesta semana, os atrativos e potenciais do Paraná, sendo capacitados a colocar o Estado nas opções de viagens ofertadas a turistas do Brasil e do Exterior. Eles participam da Convenção Entur Summit, que começou nesta segunda-feira (4) e segue até quarta (6), em Curitiba.

O evento conta com apoio e participação do Governo do Estado, por meio de seu órgão de promoção turística, Viaje Paraná. A capacitação dos profissionais será por meio de uma palestra interativa, marcada para quarta-feira.

Os participantes são oriundos de várias partes do Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Acre, situado a mais de 3,6 mil quilômetros de Curitiba. Para muitos, essa é uma ocasião especial, uma vez que os profissionais que atuam na venda de pacotes turísticos poderão conhecer in loco os atrativos e pontos turísticos da Capital, da Região Metropolitana e municípios próximos.

A abertura foi na Ópera de Arame, um dos principais cartões-postais da Capital, com a presença de autoridades do setor, palestrantes convidados e público inscrito. Diferente de outras grandes convenções realizadas no Estado, a Entur se destaca por não ser uma operadora do setor. Ela é, na verdade, uma escola pioneira sobre negócios do turismo no Brasil, com mais de 5.000 agentes conectados atualmente. Essa é a primeira grande ação realizada no Estado com esse tipo de empresa.

“Temos cerca de 10 grandes convenções de empresas com alcance mundial que devem ser realizadas no Estado até o final deste ano, fruto dos esforços do Governo do Estado e do Viaje Paraná”, explicou Irapuan Cortes, diretor-presidente do órgão de promoção. “É necessário trazer esses eventos para cá, convidar os agentes, porque eles ajudam a nos consolidar no mercado e atrair cada vez mais visitantes, que movimentam serviços e aquecem nossa economia”, afirmou.

Cortes lembra também que, como preparativo para o Entur Summit, o Viaje Paraná já apresentou de forma remota alguns temas aos agentes. “Tivemos esse tempo maior para mostrar a gastronomia típica do Estado e fornecer outros detalhes sobre peças-chave do turismo paranaense, como a Grande Reserva Mata Atlântica, a Ilha do Mel, a Colônia Witmarsun, nos Campos Gerais, entre outros”, disse.

“Essa é uma ação coordenada e desenvolvida pelo nosso órgão de promoção, a Embratur, que fomenta o turismo paranaense no Brasil e no mundo. Queremos nos aproximar desses agentes que vão passar por uma imersão nos produtos e destinos do Estado, porque a hora que eles retornarem às suas cidades de origem, vão aproveitar bem esse treinamento e ajudarão a vender e desenvolver o nosso setor”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

ESTANDE DE PROMOÇÃO– Além da capacitação dos profissionais, o Viaje Paraná também conta com um estande no palco da Ópera de Arame, que funciona nos três dias de evento em momentos específicos, durante uma feira de serviços e rodadas de negócios entre os agentes nacionais e empresas do ramo.

O estande reúne materiais de divulgação relevantes aos agentes, em português e alguns em língua inglesa. Estão disponíveis, por exemplo, mapas dos segmentos de Turismo Gastronômico, Religioso, de Negócios e Eventos (M.I.C.E.), além de atrativos especiais, como o Mapa do Enoturismo, relacionado com a degustação de vinhos e visitas às vinícolas paranaenses.

"Estou representando minha empresa, buscando conhecimentos que vou levar para os demais colaboradores. Não comercializamos nada do Paraná ainda, mas a nossa vontade é incluir roteiros e atrativos, por isso estamos aqui, para descobrir tudo que o Estado pode oferecer", disse Nickole Costa, agente de Porto Velho, em Rondônia.

"É muito especial estar aqui, porque já trabalho com o internacional e agora quero focar no Brasil também. Sempre tive a vontade de vender o turismo do Paraná, que tem muitos atrativos para explorar, e aqui nesse evento é possível realizar isso, porque estou conhecendo o Paraná. Com a capacitação poderei falar com propriedade para os meus clientes. Os materiais específicos ajudam muito para a venda futura", afirmou Ethiene Andrade, gaúcha que trabalha em São Paulo.

De São Vicente, município ao lado de Santos, no Litoral de São Paulo, a profissional Luana Andrade Miranda comenta que seu foco de vendas são turistas de Negócio e Eventos. "Estou atualizando meu conhecimentos, porque Curitiba é um destino ideal e receptivo, sobretudo para eventos. Prova disso é que vou trazer um grande grupo, do País inteiro, de turistas para acompanhar o show do Luan Santana. O que me chamou atenção foi o Verão Maior Paraná, justamente por conta dos shows gratuitos e programação variada. Cabe nas vendas da minha agência", ressaltou.

DIFERENCIAL– Essa é 6ª grande Convenção realizada no Estado neste ano. As outras foram das operadoras Cativa, Visual/Rextur, BWT e Abreu, em Foz do Iguaçu (Oeste), e da Schultz, no Museu Oscar Niemeyer, também na Capital paranaense.

Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil já realizados, o Estado tem a marca de mais de 15,2 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

Agora, o órgão se prepara para um robusto calendário de participação em eventos de mercado do setor ao longo de agosto. A expectativa é que, apenas neste mês, outros 2 mil agentes de viagens sejam capacitados.

Confira o calendário com os próximos eventos, feiras, capacitações e convenções com apoio do Viaje Paraná:

Dia 5 – Panrotas Next – em Santos (SP)

Dia 7 – Capacitação Europlus – em Salvador (BA)

Dias 19 e 20 – Travel Next – em Belo Horizonte (MG)

Dia 20 – Famtour FRT – em Natal (RN)

Dia 21 – Capacitação Europlus – em São Paulo (SP)

Dias 21 a 23 – Salão Nacional do Turismo – em São Paulo (SP)

Dia 24 – Panrotas Next – em Florianópolis (SC)

Dia 28 – ABRACORP – em São Paulo (SP)

Dia 30 – Meeting Elza – em Fortaleza (CE)