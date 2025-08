II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa começa nesta terça, em Chapecó

De 5 a 7 de agosto Chapecó sedia o II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa , promovido pela Epagri em parceria com a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina e com a Prefeitura de Chapecó. O evento acontece no Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nes e promete reunir mais de 500 pessoas, entre produtores, técnicos, pesquisadores e agentes do agronegócio.

A abertura oficial será conduzida pelo presidente da Epagri, Dirceu Leite, que vai destacar como os princípios da agricultura regenerativa têm contribuído para a sucessão familiar no campo, garantindo que as propriedades rurais permaneçam produtivas e sustentáveis entre gerações. Após sua fala haverá relato de jovens contando suas experiências de protagonismo na agricultura regenerativa.

O que é agricultura regenerativa

A agricultura regenerativa é uma abordagem inovadora que busca melhorar os ecossistemas agrícolas por meio da aplicação de boas práticas agropecuárias para um melhor equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação do meio ambiente.

Uma das principais características é o foco na saúde do solo: a agricultura regenerativa busca promover a fertilidade com a adoção de práticas como cobertura do solo, rotação de culturas, plantio direto e compostagem . Esse modo de produção oferece mais resistência e proteção contra pragas, doenças e condições climáticas adversas, sem, no entanto, causar danos à biodiversidade.

A proposta também busca tornar a pecuária mais sustentável, estimulando práticas como o pastejo rotacionado, em que os animais são movidos de uma área para outra, permitindo a recuperação do solo e evitando a superexploração de determinadas áreas.

Programação do evento

Durante três dias, o encontro em Chapecó vai abordar pautas estruturantes para a transição agroecológica sustentável. Dentre eles estão a sucessão na sustentabilidade, a agricultura regenerativa aplicada, a transição agroecológica na pecuária, o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH), e o potencial e desafios do carbono na agricultura.

Além de palestras, o encontro terá um dia de campo na Fazenda Banhado Verde, em Faxinal dos Guedes (SC). Este evento será dia no dia 7 de agosto, na propriedade da família Aléssio. Lá, os participantes poderão vivenciar modelos reais de agricultura regenerativa e observar práticas em pleno funcionamento.

As inscrições podem ser feitas diretamente no site oficial do evento: www.oagroregenera.com.br .

Serviço

O quê: II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa

II Encontro Catarinense de Agricultura Regenerativa Quando: 5 a 7 de agosto

5 a 7 de agosto Onde: Centro de Eventos Plínio Arlindo De Nes, Chapecó, SC

Centro de Eventos Plínio Arlindo De Nes, Chapecó, SC Inscrições e programação: www.oagroregenera.com.br

