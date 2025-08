Governo do Tocantins reúne setor produtivo em Dois Irmãos com foco em produtividade e gestão na pecuária

A 4ª edição do Café no Campo, evento realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com instituições e representantes do setor produtivo, ocorreu nesse sábado, 2, no município de Dois Irmãos do Tocantins. A iniciativa se consolida como espaço estratégico para a promoção de conhecimento técnico, troca de experiências e valorização dos produtores rurais.

Na abertura oficial, o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, reforçou a importância da aproximação entre o governo e o produtor rural. “É um privilégio para o Governo do Tocantins promover esse encontro, pois acreditamos que é no diálogo com o setor produtivo que nascem as melhores soluções. Estamos empenhados em garantir segurança jurídica, ampliar políticas públicas e fortalecer ações como o melhoramento genético e o zoneamento agropecuário”, ressaltou.

A programação trouxe duas palestras técnicas: o zootecnista Ricardo Arantes abordou o tema “Gestão de Pessoas no Agronegócio”, destacando a importância da liderança e da valorização das equipes no campo, enquanto o especialista Rafael Mazão, da Dstak Assessoria Pecuária, falou sobre “Reprodutores Melhoradores: a Fonte da Produtividade”, com foco no aprimoramento genético dos rebanhos.

Ricardo Arantes reforçou o papel da gestão pública na produtividade rural. “O Café no Campo é uma oportunidade única de estar próximo do produtor, ouvindo suas realidades e trazendo conhecimento prático que faz a diferença no dia a dia. Gestão de pessoas no agro é um tema que precisa ganhar espaço, porque por trás de todo resultado produtivo existe uma equipe. E saber liderar, motivar e reter essas pessoas é o que sustenta a eficiência no campo”, destacou.

Sobre o melhoramento genético, o consultor e pesquisador, Rafael Mazão, destacou o Programa Mais Genética Tocantins, valorizando a iniciativa do Estado. “Falar sobre melhoramento genético em um evento como o Café no Campo, que já nasceu com esse espírito de integração e valorização do produtor, é uma honra. O Programa Mais Genética Tocantins é uma iniciativa pioneira, que vem fazendo a diferença na base produtiva do estado. Ele não apenas democratiza o acesso à genética de ponta, mas também fortalece a sustentabilidade da cadeia pecuária, promovendo eficiência, produtividade e rentabilidade. Ver um governo que entende a importância da genética como política pública é, sem dúvida, um divisor de águas para o nosso setor”, destacou Rafael Mazão.

Leilão

Além dos debates técnicos, o evento também foi marcado pelo 1º Leilão de Touros Nelore Tozzatti, realizado pelos produtores Francisco e Larlla Tozzatti, com a oferta de animais PO com genética voltada para precocidade e alto desempenho.

Para o produtor Chicão Tozzatti, anfitrião do evento, receber o Café no Campo em Dois Irmãos representa muito mais do que uma agenda técnica. “É uma honra sediar esse encontro no nosso município. A integração entre o setor produtivo e o apoio do Governo do Estado é essencial. Aqui é uma região produtora, mas que nem sempre recebe eventos desse porte. Ter essa oportunidade é fortalecer o interior, é trazer desenvolvimento para perto de quem produz”, finalizou.

Evento contou com a presença expressiva de pecuaristas, técnicos e especialistas, promovendo capacitação, inovação e conexão - Danielly Sousa/Ascom Faet-Senar.

Consultor e pesquisador Rafael Mazão destacou o Programa Mais Genética Tocantins - Danielly Sousa/Ascom Faet-Senar

Além dos debates técnicos, o evento também foi marcado pelo 1º Leilão de Touros Nelore Tozzatti - Danielly Sousa/Ascom Faet-Senar