Em parceria com coexpositores, Viaje Paraná promove turismo na Motorcycle Fest

O Governo do Estado, por meio de seu órgão de promoção turística Viaje Paraná, apoia e participa do Motorcycle Fest, evento ligado ao segmento sobre rodas, que movimenta o Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A programação teve início no sábado (2) e segue até o final deste domingo (3), com expectativa de atrair mais de 30 mil visitantes e turistas.

Para o evento, os coexpositores convidados pelo Viaje Paraná reuniram uma série de atrações especiais, como produtos, serviços e destinos para exposição, brindes, gincanas e ativações. Ao todo, 14 empresas e profissionais foram convidados, para apresentar seus produtos e serviço ligados ao turismo paranaense, como gastronomia, rotas de turismo sobre rodas, agências, receptivo e afins.

“Abrimos o espaço para os coexpositores do turismo e do sobre rodas, porque sabemos do alcance que esse recorte tem e a possibilidade de praticar essas atividades de maneira efetiva e segura no Paraná”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

“Por aqui temos atrativos singulares, como a Rota 01, Estrada da Graciosa e outros. Então é importante que todo o pessoal que ama essa atividade e ainda não conhece os potenciais do nosso Estado, venha conhecer. São viajantes que movimentam a economia das cidades por onde passam, como hospedagens, restaurantes e comércio local”, complementou.

Cortes lembra que, segundo o Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos, lançado em junho pelo órgão, o turista sobre rodas gosta de apreciar paisagens, fugir do tráfego, estar em contato com a natureza e visitar locais históricos. Para este público, pilotar é um hobby e o uso do transporte é a motivação para viajar. Os visitantes do Motorcycle Fest comprovam.

“O meu único critério para casar com a minha esposa era que ela andasse de moto. Amamos viajar desse jeito, faz parte da nossa vida, percorremos o Brasil inteiro dessa forma. Já reviramos o Paraná andando de moto, e agora estamos visitando novamente todos os atrativos do Estado, para ver de novo essas paisagens maravilhosas que o Paraná nos oferece”, disse José de Oliveira, acompanhado da esposa Leia.

A programação dos dois dias de evento conta com mais de 20 shows ao vivo, uma praça gastronômica, bazar e expositores de acessórios, exposição de motos custom, clássicas, de fabricantes de motos e performance, além de pista de motohabilidade, espaço tattoo e barber shop.

“É um encontro espetacular, com uma expectativa de grande público, entre famílias, crianças, visitantes de fora e muita gente. Além disso, pessoas trabalhando, movimentando os serviços do setor, o que só mostra o destaque nacional do Paraná na geração de empregos no turismo”, disse Leonaldo Paranhos, secretário de Estado do Turismo.

ATRAÇÕES– No estande estão expostos motos e veículos de época; um óculos de realidade virtual, que permite uma viagem sobre rodas por paisagens paranaenses; e uma máquina que imprime fotos instantâneas, para que os visitantes levem para casa uma lembrança do turismo paranaense. Ao todo, mais de 600 fotos foram tiradas com o equipamento, que carrega a marca e as cores do órgão.

“Começamos a expor as réplicas das motos em eventos, porque elas chamam atenção. Então foi bom ter esse espaço no estande, porque é uma customização que eu mesmo faço, há muito tempo, e aqui consigo divulgar o meu serviço e convidar mais pessoas para conhecerem esse mundo sobre rodas no Paraná”, disse Guilherme Divaldin, de Ponta Grossa, que expõe uma réplica de uma motocicleta que tem mais de 100 anos.

Outro destaque, que tem chamado atenção dos visitantes, é fruto de uma parceria do Viaje Paraná com o Dreams Motor Show, um parque temático de Foz do Iguaçu, no Oeste, que trouxe ao evento em Curitiba um Globo da Morte, com performances, adrenalina e apresentações de automobilismo.

ROTA 01– Representada no estande e captando curiosos e amantes da atividade, um dos maiores potenciais paranaenses no segmento é a Rota 01, que tem trajeto de 400 km (ida e volta). O caminho de turismo sobre rodas tem início em Ponta Grossa (Campos Gerais) e vai até Antonina (Litoral). A rota ficou conhecida, em 1923, como o primeiro passeio de mototurismo do Brasil, criado inclusive antes da estrada mais famosa do mundo, a Rota 66, localizada nos Estados Unidos.

Ao longo do percurso, os motociclistas podem viajar em grupos ou de maneira independente, passando por pontos e atrativos turísticos do Estado, movimentando os municípios de Palmeira, Balsa Nova (São Luiz do Purunã), Campo Largo, Curitiba, Pinhais, Piraquara e Morretes.

“O apoio e reconhecimento do Viaje Paraná à Rota nos ajuda a divulgar e promover os municípios e as regiões em que o trajeto passa. Temos aqui motociclistas de várias regiões do Brasil, muitos conhecendo esse potencial agora, o que mostra o impacto positivo do Estado apoiar a Motorcycle Fest e esse segmento”, afirmou Junior Leônidas, representante da Rota 01 no estande.

COEXPOSITORES– Estão no estande do Estado as empresas Divina Essência Produtos Gourmet; Nacional inn; Personal Brasil; Ody Park; Rota 513; Portal dos Campos; Rota Biker; Rota 01; Rede Bristol; Rota Pr 218; Adrenalina Mototurismo; Dreams Motor Show; Pietro Maquinas; e Schultz Operadora.