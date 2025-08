Com apoio do Estado, Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba segue até domingo

Teve início o 13° Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, que vai atrair turistas, movimentar negócios e valorizar a cultura local, neste sábado e domingo (dias 2 e 3). O evento acontece na Praça João Cândido, no bairro São Francisco, e tem apoio do Governo do Estado, por meio de seu órgão de promoção turística, Viaje Paraná.

A solenidade de abertura oficial aconteceu na manhã deste sábado e contou com autoridades, apoiadores e público em geral. Organizado pela Rede Empresarial do Centro Histórico, o evento tem como proposta valorizar e preservar as tradições do inverno curitibano, atraindo turistas e mostrando que o Paraná tem boas programações para aproveitar a estação fria.

"Nós temos uma missão muito importante, que é promover o turismo do Estado para fora das nossas divisas e para fora do Brasil também. Curitiba sempre foi a Capital mais fria do Brasil, mas de alguns anos para cá vem se consolidando como um importante destino turístico de inverno. Esse evento se conecta com o que entendemos que é importante para ajudar a divulgar o Estado aos turistas", destacou Eduardo Aguiar, diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, durante a abertura do Festival.

"Cada um dos restaurantes, empreendimentos e parceiros aqui são responsáveis pela construção, manutenção e divulgação do Centro Histórico de Curitiba. Ao valorizar a cultura e a memória dos povos que construíram a Capital, estamos preservando a alma da cidade. O Centro Histórico é muito mais que um cenário bonito, ele carrega a identidade de toda uma população", disse Maria Bonamigo, presidente da Rede Empresarial da região.

Destaque em toda edição, a grande Feira Gastronômica do Festival funciona no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. São 13 estabelecimentos participantes, oferecendo sabores e preços variados. Fora os pratos populares, também estão sendo vendidos itens típicos do inverno paranaense, como sopas, barreado, caldos quentes, batata suíça, tortas, quentão e chopes artesanais.

Os restaurantes participantes são: A Caiçara; Alchemia Bar; Batata do Garibaldi; Flavor Tortas Especiais; Kombi do Julian; Pão com Pernil DU Chef; Mister Brasa; Nova Onda do Matte; Ostra Bêbada; Quintal do Monge; Queen’s Cervejaria Artesanal; Romanvs Pizzaria; e The Best Pastelaria e Hamburgueria.

VISITANTES APROVAM- O Festival já é uma tradição do município. Além da feira gastronômica, os turistas e visitantes encontram também palcos com atrações culturais e muitas opções de lazer, como Tours guiados e atividades para crianças.

"Adoramos o Largo da Ordem e o Festival valeu a pena. Experimentamos carne de onça, pão com bolinhas e bebidas típicas daqui", disse Evelin Costa, acompanhada do marido Issacar, ambos de Erechim, no Rio Grande do Sul.

"Tem que vir, tem que divulgar, porque o evento é sensacional. Já viemos no Festival do ano passado e voltamos este ano por vontade própria. Nós amamos o Largo da Ordem e o Centro Histórico, então programações como essa dão orgulho em ser curitibana", disse a visitante local Lúcia Silva.

Aos visitantes, o turismo também é uma parte importante da programação. Nos dois dias de evento, o Curitiba Free Walking leva participantes a uma caminhada guiada que revela curiosidades, lendas e um pouco mais da história do Centro Histórico da cidade, com uma duração de aproximadamente duas horas.

ATRAÇÕES CULTURAIS– Um palco está montado na Rua Ermelino de Leão, com apresentações musicais variadas de artistas locais. Entre os destaques, estão os shows de Black Maria, Wes Ventura, Jazz Ciganos e Marginálias. Também se apresentam o grupo de dança do Projeto Playing For Change e o grupo Rock Kids, que anima crianças e famílias.

O público também acompanha intervenções circenses, danças árabes e apresentações de grupos folclóricos, como Anima Dantis (italiano), Einigkeit (germânico), Junak (polonês) e Raízes da Bolívia.