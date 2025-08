4ª Festa dos Embutidos de Rolândia acontece neste final de semana

O distrito São Martinho, localizado no município de Rolândia, no Norte do Estado, deu início neste sábado (2) à sua 4ª Festa dos Embutidos, que vai até domingo (3), com muita gastronomia e música sertaneja. O evento, que reúne a comunidade em celebração às tradições locais, conta com o apoio do Governo de Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo, se consolidou como um espaço para o fortalecimento da cultura e presença da família paranaense.

“A 4ª Festa dos Embutidos de São Martinho destaca-se como um evento que valoriza as tradições regionais e promove a cultura local”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. “Estamos reforçando a apoio aos eventos tradicionais paranaenses para valorizar a nossa cultura e fomentar a economia regional por meio do turismo”.

Com atrações musicais, gastronomia típica e atividades diversificadas, a festa não só celebra os embutidos, mas também fortalece o turismo gastronômico e oferece experiências múltiplas aos visitantes. A festa, que inclui apresentações de artistas renomados e novas promessas da música sertaneja, é uma oportunidade para a comunidade se reunir e apreciar o que há de melhor na cultura paranaense.

Segundo o prefeito Ailton Maistro, a festa é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rolândia e é um reflexo do comprometimento da Prefeitura em promover eventos que valorizem a identidade local. “A 4ª Festa dos Embutidos de São Martinho não é apenas um evento gastronômico, é uma celebração da cultura, da música e das tradições que fortalecem os laços da comunidade. Agradecemos ao Governo Do Paraná por nos apoiar na realização dessa festa”.

Na programação de sábado tem o Festival Causo e Viola, às 17h, com anúncio dos finalistas previsto para as 19h. A abertura oficial com a presença de autoridades está prevista para as 20h. Um dos grandes destaques do primeiro dia de festa é a apresentação da dupla sertaneja Althair e Alexandre, às 22h. A dupla é conhecida, também, pelo sucesso que marcou gerações “Tá nervoso, vai pescar” e “Rosas e Versos”.

Além da música, o evento oferece uma variedade de atrativos, como o tradicional leilão, um almoço especial com embutidos e uma praça de alimentação com diversificadas opções. Para a gerente de eventos da Secretaria municipal de Cultura e Turismo, Bruna Suelen Santos de Moraes, esses elementos foram criados pelos organizadores para promover a culinária local e proporcionar um ambiente ideal para pessoas de todas as idades. “É uma alegria imensa receber todos em São Martinho e estamos esperando as famílias, as comunidades da região para festejar conosco”.

O domingo (3) também está recheado de atrações. Confira a programação:

SÁBADO – DIA 02/08

11h Início do atendimento das barracas

15h Curingas do Samba

17h Festival Causo e Viola

18h30 Paulo Freire (viola)

19h Anúncio finalistas do Festival

20h Abertura Oficial com Autoridades

22h Show Althair e Alexandre

DOMINGO – DIA 03/08

11h Início do atendimento das barracas

11h Roda de Viola

11h almoço especial – Restaurante dos Embutidos

13h45 às 16h45 Oficina de Viola (Causo e Viola)

17h15 Show Viola Quebrada

18h30 Apresentação dos finalistas do Festival

19h15 Contação de causos com Diego Loman

19h45 Show cantora Jessy

21h Resultado do Festival

22h Show Fabiano Santos e Banda