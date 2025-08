Adapar orienta produtores do Noroeste sobre aplicação adequada de agrotóxicos

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) conduziu de 28 de julho e 1º de agosto a Operação Agro+ nos municípios que fazem limite com Marialva, cidade do Noroeste paranaense, reconhecida como o maior produtora de uva do estado. O objetivo da operação é promover a aplicação adequada de agrotóxicos, priorizando a eficiência no controle de pragas e doenças, em paralelo à redução da deriva, fenômeno que pode causar danos a culturas sensíveis e ao meio ambiente. A deriva ocorre quando o defensivo aplicado em uma lavoura é transportado pelo vento ou por condições climáticas adversas para áreas vizinhas não alvo.

Com 26 servidores da autarquia envolvidos, a operação também teve a participação de representantes da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). As ações envolvem o acompanhamento das atividades para conhecer o trabalho de inspeção de pulverizadores realizado pela agência.

A escolha da região de Marialva e seus municípios vizinhos, como Sarandi, Maringá, Bom Sucesso, Itambé, Mandaguari, Astorga e Floresta, todos do Noroeste, não é aleatória. A expressiva produção de uva no município, que em 2023 registrou mais de 10 mil toneladas colhidas e um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 70,4 milhões, torna a área particularmente sensível à deriva de agrotóxicos. Além da viticultura, a região também possui outras culturas importantes, como a sericicultura (criação de bicho-da-seda), extremamente vulnerável a aplicações inadequadas de defensivos agrícolas.

Durante a operação, fiscais da Adapar inspecionaram pulverizadores agrícolas, verificando as condições gerais de manutenção dos equipamentos, a qualidade das pontas de pulverização e a presença de manômetros para controle do tamanho da gota. Além da fiscalização, a equipe ofereceu suporte técnico para a correção de eventuais irregularidades e orientou sobre as melhores técnicas de aplicação dos produtos de proteção contra pragas.

CONTINUIDADE - A Operação Agro+ de 2025 representa a continuidade de um trabalho da Adapar na região. Em 2023, foi realizada uma grande operação de fiscalização de pulverizadores em Astorga e Marialva, na qual aproximadamente 260 equipamentos foram inspecionados. O resultado foi uma significativa melhoria na qualidade dos pulverizadores, e a constatação de que mais de 90% dos maquinários apresentavam condições adequadas para a aplicação de defensivos agrícolas.

O chefe do departamento de sanidade vegetal da Adapar, Paulo Roberto de Paula Brandão, explica a importância das ações, que vão além dos cuidados com a produção da uva. "O compromisso da Adapar com a sanidade vegetal e a sustentabilidade se estende a outras culturas sensíveis e o mapeamento de pomares de uva iniciado em maio é uma medida preventiva que visa identificar a localização e características dessas áreas para planejar ações educativas e de controle da deriva de forma mais eficaz", elucida o gestor.

A estratégia citada teve inicio em maio deste ano e é uma medida tomada para identificar e localizar as características dessas áreas e resulta no planejamento ações para o controle da deriva de forma mais eficaz. O órgão também tem planos de expandir suas operações para outros municípios, como Nova Esperança, conhecida como a capital da seda, e para usuários do herbicida Dicamba, comumente utilizado no controle de plantas daninhas em culturas de trigo, milho, cana-de-açúcar e pastagens.

RELEVÂNCIA - A aplicação adequada de agrotóxicos é fundamental para a proteção das lavouras, a saúde dos trabalhadores rurais e a preservação do meio ambiente. A deriva, que é o deslocamento do produto para áreas não-alvo, pode contaminar culturas vizinhas, o solo e a água, além de representar riscos à saúde humana e animal.

Uma das funções da Adapar é a de expandir suas ações de fiscalização e orientação, buscando aprimorar constantemente as práticas agrícolas no Paraná. A Operação Agro+ em Marialva e região reforça a importância da colaboração entre órgãos públicos, produtores e entidades do setor para o desenvolvimento de uma agricultura cada vez mais sustentável e produtiva.