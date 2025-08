Estado promove oficinas sobre a Rota Caminhos do Peabiru para 33 municípios do Oeste

O Governo do Estado inicia na segunda-feira (4) uma nova etapa das oficinas do Programa Rota Turística Caminhos do Peabiru, abrangendo 33 municípios da região Oeste do Estado. A capacitação, que segue até sexta-feira (8), abrange os municípios que fazem parte das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), dos territórios turísticos Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Riquezas do Oeste e Vales do Iguaçu.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria do Turismo do Paraná (Setu), em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), Paraná Projetos e consultores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico da Universidade Estadual de Maringá (Fadec/UEM), visa capacitar gestores locais sobre o programa, divulgar o valor histórico dos Caminhos do Peabiru e preparar os municípios para integrar a rota turística. Ao todo, são 97 municípios paranaenses serão integrados à rota.

As oficinas são presenciais e, nesta fase, reúnem gestores públicos, lideranças locais e representantes nos municípios de Foz do Iguaçu, Realeza, Cascavel e Palotina. As atividades seguem até 8 de agosto, concluindo a etapa de escuta e capacitação presencial. O Programa Caminhos do Peabiru vem sendo desenvolvido por regiões para garantir engajamento das comunidades locais.

Com mais de três mil anos de história, os Caminhos do Peabiru ligavam o Oceano Atlântico ao Pacífico, conectando o território paranaense ao Peru por um extenso traçado de cerca de dois mil quilômetros só no Paraná. Utilizado originalmente por povos indígenas como os Guarani, Kaingang e Xetá, o caminho também foi percorrido por incas, exploradores europeus e jesuítas, tornando-se símbolo de intercâmbio cultural, comercial e espiritual.

Para o secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos, ao instituir a Rota Turística Caminhos do Peabiru, o Estado abre uma oportunidade de transformar o patrimônio histórico em desenvolvimento real para os municípios. “Ao resgatar os Caminhos do Peabiru, não estamos apenas contando nossa história, mas também criando um novo produto turístico que respeita as comunidades, valoriza a cultura indígena e fortalece a economia regional. Queremos que os turistas conheçam e vivenciem o Paraná por meio das suas raízes e valorizando os territórios turísticos”, afirmou.

O secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, destaca que a etapa das oficinas presenciais promove a união do Governo do Estado com os municípios e a população. “Por meio das oficinas, a Secretaria do Planejamento, em conjunto com a Setu, Paraná Projetos e Fadec, resgata essa história ancestral e, ao mesmo tempo, possibilita o desenvolvimento local, mostrando-se presentes em todos esses municípios”, comentou.

CONTEÚDO– Durante as capacitações, os participantes assistem a palestras com arqueólogos e historiadores sobre o valor histórico dos Caminhos do Peabiru e participam de oficinas com mapas regionais que indicam sítios arqueológicos, reservas indígenas, atrativos naturais e ligações intermunicipais. O objetivo é oferecer ferramentas técnicas que contribuam para a criação de roteiros turísticos integrados, respeitando as características culturais e ambientais de cada território.

Segundo o prefeito de Cascavel, Renato Silva, onde a oficina acontecerá na quarta-feira (06), fazer parte da rota é motivo de muito orgulho para o turismo do município. “É escrevermos juntos um novo capítulo desta história ancestral. O projeto é excepcional, uma vez que resgata uma rota de mais de três mil anos e transforma esse legado em oportunidades concretas para as cidades. O turismo tem esse poder: valoriza a nossa identidade e ao mesmo tempo gerar renda e desenvolvimento. Cascavel está de portas abertas para esse novo ciclo do turismo”.

ROTA TURÍSTICA– A instituição da Rota Turística Caminhos de Peabiru aconteceu em novembro do ano passado, quando o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou o Decreto 8.025/2024, estabelecendo o programa. Com o decreto, ficou definido que a Secretaria do Turismo coordene a execução do programa, em parceria com a Secretaria de Planejamento (SEPL), com foco em viabilizar a iniciativa e promover a integração junto aos municípios paranaenses, Instâncias de Governança Regionais (IGRs), comunidades e outros representantes. Além disso, como destaca o Manual Operativo do Programa o seu desenho foi estruturado com base nos princípios da Rede Trilhas.

A coordenadora de Gestão e Sustentabilidade do Turismo da Setu e responsável pelo programa, Anna Vargas, destaca a participação dos municípios. “Estamos vendo o comprometimento das prefeituras em fazer parte desta história, com o Estado fomentando e os municípios se estruturando. As IGRs têm papel articulador fundamental para conectar o Paraná de leste a oeste, reunindo diversos atores em prol do desenvolvimento do turismo, da preservação ambiental, da valorização das comunidades locais e do fortalecimento dos corredores ecológicos”, afirmou.

CRONOGRAMA– Na semana anterior, as oficinas reuniram representantes dos municípios de Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Reserva, além do Litoral com Antonina, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá, ampliando o alcance territorial da ação.

Eventos da próxima semana e quais municípios participam:

04/08/2025 – Oficina em Foz do Iguaçu – municípios: Céu Azul, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis do Iguaçu e Foz do Iguaçu.

05/08/2025 – Oficina em Realeza – municípios: Capanema, Planalto, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Nova Prata do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e Realeza.

06/08/2025 – Oficina em Cascavel – municípios: Campo Bonito, Boa Vista da Aparecida, Iguatu, Braganey, Corbélia e Cascavel.

08/08/2025 – Oficina em Palotina – municípios: Altônia, Francisco Alves, Nova Santa Rosa, Maripá, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Nova Aurora, Guaíra, Terra Roxa e Palotina.