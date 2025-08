Governo do Tocantins avalia uso de biossólidos na produção agrícola - Foto: João Henrique Lima/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), iniciou tratativas com a empresa Kairós Fertilizantes para avaliar o uso agrícola de fertilizantes obtidos a partir do lodo de lagoas de decantação de esgoto urbano, também conhecido como biossólido. O encontro ocorreu na manhã desta sexta-feira, 1º de agosto, na sede da Seagro.

A proposta visa transformar resíduos do saneamento básico em insumo agrícola sustentável e de baixo custo, com potencial para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a dependência de fertilizantes químicos importados.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, a proposta está alinhada ao compromisso do Estado com a sustentabilidade e a inovação. “Estamos diante de uma possibilidade concreta de transformar um passivo ambiental em um ativo produtivo. Se os resultados forem positivos, poderemos replicar o modelo em diversas cadeias produtivas da agricultura familiar e empresarial”, destacou o secretário.

De acordo com Álvaro Castro, um dos representantes da Kairós, o produto resulta de um processo controlado de secagem e estabilização do lodo sanitário, atendendo às normas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e à Resolução Conama nº 375/2006, que regulamenta o uso de biossólidos na agricultura.

Visita ao Parque Agrotecnológico

Uma equipe da Seagro e da Kairós realizará uma visita técnica ao Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, onde será discutida a possibilidade de implantação de uma unidade demonstrativa para aplicação do produto em cultivos de hortaliças e capineiras.

Durante a visita, serão avaliadas áreas estratégicas do parque para o plantio experimental e discutidos aspectos técnicos como dosagem, método de aplicação, segurança sanitária e resultados esperados. A iniciativa prevê o acompanhamento técnico por servidores da Seagro e de instituições parceiras, como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Próximas etapas

A próxima etapa será a formalização de um termo de cooperação técnica entre o Governo do Tocantins e a empresa para a instalação da unidade demonstrativa. A proposta também contempla a realização de dias de campo; análises laboratoriais de solo e plantas; e capacitação de técnicos e produtores.

Sustentabilidade

A utilização de biossólidos na agricultura tem sido adotada em diversos estados brasileiros, especialmente em cultivos forrageiros e em sistemas agroflorestais. O Tocantins poderá se tornar referência regional no aproveitamento desse tipo de fertilizante alternativo, contribuindo para a agricultura regenerativa e a gestão sustentável de resíduos urbanos.