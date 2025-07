Governo discute com Ministério da Agricultura reabertura de mercados e rastreabilidade bovina

Secretário-adjunto da Seapi, Márcio Madalena, reuniu-se com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Luis Rua -Foto: Ascom Seapi

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), reuniu-se com secretarias do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para discutir sobre a reabertura de mercados de aves do Rio Grande do Sul e as estratégias adotadas pelo Estado para a implementação da rastreabilidade bovina. As rodadas de reuniões foram realizadas na quarta-feira (30/7), em Brasília, com a participação do secretário-adjunto da pasta, Márcio Madalena.

O encontro na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI/Mapa), com o secretário Luis Rua, tratou sobre a reabertura de mercados para aves após o encerramento do caso de influenza aviária no Rio Grande do Sul.

“A Seapi se dedicou intensamente no combate ao foco e, desde seu encerramento, está trabalhando na reabertura dos mercados, junto com o Ministério da Agricultura e o setor produtivo”, destacou o titular da Seapi, Edivilson Brum.

O secretário-adjunto afirmou que está havendo a retomada de alguns mercados, mas ainda existem restrições específicas ao Rio Grande do Sul, como é o caso da Arábia Saudita. “Junto com a SCRI, discutimos estratégias de contato com o país, para que haja essa reabertura. Estamos confiantes de que possamos ter boas notícias nas próximas semanas”, disse.

Madalena abordou o caso do Chile, que mantém embargo ao Rio Grande do Sul desde o foco de Newcastle, no ano passado. Uma missão chilena vem ao Estado no início de agosto para conduzir uma auditoria, a fim de avançar na reabertura deste mercado. “Também discutimos questões específicas sobre a China e a União Europeia, que mantêm uma restrição ao país todo”, destacou.

O presidente-executivo da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, disse que a contenção do foco de influenza aviária em Montenegro serviu de modelo para o Brasil e o mundo. “Demonstrou a sincronia de ações entre o Serviço Veterinário Oficial e o setor produtivo. Isso nos dá condição de negociar, com mais ênfase e contundência, a retomada dos mercados”, avaliou.

Rastreabilidade bovina

A representação da Seapi também se reuniu com a Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério (SDA/Mapa), para conversar sobre as estratégias do Rio Grande do Sul na implementação da rastreabilidade bovina em seu rebanho. “Manifestamos nosso interesse em ser o primeiro ou um dos primeiros Estados a adotar a rastreabilidade”, frisou Madalena.