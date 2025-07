Fábio Abreu discute na Sead realização de concurso da Sada e Adapi

O secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (Sada), Fábio Abreu, participou, na manhã desta quinta-feira (31), de uma reunião na Secretaria de Estado da Administração (Sead) para tratar das etapas preparatórias do concurso público que contemplará a Sada e a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi).

O encontro teve como objetivo alinhar os procedimentos administrativos e definir as providências iniciais para a realização do certame, que visa reforçar os quadros técnicos das duas instituições. A ampliação do efetivo é considerada estratégica para fortalecer a agricultura familiar, a assistência técnica e a defesa agropecuária em todas as regiões do Estado.

De acordo com o secretário Fábio Abreu, o concurso será fundamental para consolidar a presença da Sada no interior do Piauí. “Estamos trabalhando para garantir que o concurso avance com responsabilidade, com foco na valorização dos servidores e na melhoria da prestação de serviços à população rural, especialmente nas áreas onde há maior demanda por assistência técnica”, destacou.

O secretário da Administração, Samuel Nascimento, também enfatizou a importância da iniciativa. “Estou muito feliz em ver a expansão da assistência técnica e da defesa agropecuária em todo o Estado, e o Governo do Piauí vai lançar, ainda em 2025, o edital do concurso público para essas duas instituições”, afirmou.

Com o reforço no quadro de pessoal, Sada e Adapi poderão ampliar a execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável, à sanidade animal e vegetal, além de garantir apoio técnico qualificado aos produtores em todo o território piauiense.