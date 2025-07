Estado inicia entrega de sementes do Programa Milho 100% no Vale do Taquari

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), realizou na terça-feira (29/7), em Arroio do Meio, o ato inaugural de entrega das sementes do Programa Milho 100% para a safra 2025/2026. O município do Vale do Taquari foi escolhido para o lançamento por estar situado em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes de 2024, que comprometeram gravemente a produção agropecuária.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, e marcou o início da distribuição de sementes a agricultores e pecuaristas familiares do Estado. Na safra 2025/2026, o Programa Milho 100% abrange 457 municípios, atendendo a mais de 40 mil produtores rurais e alcançando um investimento de R$ 93 milhões. A iniciativa busca fomentar o cultivo de milho e sorgo, reduzir os custos de implantação das lavouras, ampliar a oferta interna desses grãos e diminuir a dependência de compras interestaduais e internacionais, especialmente para abastecer as cadeias produtivas de carnes e lácteos.

“Escolhemos o Vale do Taquari para iniciar essa entrega como um gesto simbólico de reconstrução. O milho e o sorgo são essenciais para a retomada”, afirmou o titular da SDR.

Na safra 2025/2026, o Programa Milho 100% abrange 457 municípios, atendendo a mais de 40 mil produtores rurais -Foto: Nathanael Pereira/Ascom SDR

Aumento no número de participantes

Na safra atual, o número de municípios participantes subiu de 367 para 457, representando um crescimento de 25%. Também aumentou o número de entidades públicas e privadas envolvidas, que passaram de pouco mais de 460 para 691. Estão sendo distribuídas 135 mil sacas de sementes, representando 14% de todo o cultivo de milho do Rio Grande do Sul.

A autorização para a entrega das sacas por parte das empresas sementeiras foi concedida na quinta-feira (24/7). A partir dessa data, as empresas têm o prazo de 30 dias para concluir as entregas das sementes.

Milho 100%

O Programa Milho 100% é voltado a agricultores e pecuaristas familiares segundo a legislação federal e estadual. A operacionalização é feita por meio de entidades representativas como prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas.

A iniciativa íntegra o Programa Extraordinário de Recuperação das Lavouras de Milho e Sorgo, um dos projetos do Plano Rio Grande , que visa à reconstrução e ao fortalecimento socioeconômico do Estado após os eventos meteorológicos extremos de 2024.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.