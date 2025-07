Viaje Paraná capacita mais 150 agentes e profissionais do turismo da Bahia e Mato Grosso

O Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do Estado, promoveu mais duas capacitações de agentes de viagens e profissionais do turismo sobre os potenciais e atrativos paranaenses. As ações aconteceram nesta terça-feira (29), em Salvador, durante programação da Operadora EHTL Viagens, e em Cuiabá, no Panrotas Next. Nos dois eventos, mais de 150 pessoas foram capacitadas.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, as capacitações são fundamentais para estreitar laços entre o Paraná e os agentes de viagens. “Antes o Paraná era tímido quando se tratava de turismo. Hoje somos uma tendência dentro das agências e operadoras, justamente porque marcamos presença nos eventos, mostramos o que o Estado possui de qualificado ao mercado e criamos um elo com uma das partes mais importantes do processo, que é quem está na ponta, vendendo o destino Paraná aos turistas”.

Por meio das capacitações, o Estado consegue atingir diferentes partes do setor turístico, alimentando os agentes de viagem com informações e produtos que podem ser, futuramente, comercializados de maneira mais eficiente pelos profissionais. O objetivo é dar visibilidade ao Estado e aumentar as vendas de pacotes turísticos com destino ao Paraná, que passa a fazer parte dos cardápios de centenas de agências e operadoras nacionais.

PANROTAS – Quem apresentou o Estado no Panrotas Next, em Cuiabá, foi o assessor do Viaje Paraná Noé Vieira Santos. Cerca de 100 agentes de viagens da capital mato-grossense foram impactados. “O evento foi um sucesso, porque havia um leve desconhecimento de alguns agentes da região sobre a variedade turística paranaense. Muitos se interessaram e me procuraram após a palestra, para organizar futuros pacotes de vendas”, disse.

No evento da Operadora EHTL Viagens, em Salvador, outros 50 agentes conheceram mais do turismo do Estado. “Mostramos o nosso Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos, lançado em junho , que elenca informações importantes e serve, justamente, para dar uma base ao mercado nacional. Os agentes aprovaram e elogiaram o material que, segundo eles, será um diferencial nas vendas”, contou Giovanna Fagundes, assessora do Viaje Paraná que conduziu a ação na capital da Bahia.

BALANÇO E PRÓXIMAS AÇÕES– Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 15,1 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

O Viaje Paraná se prepara para mais uma grande Convenção no Estado. No começo de agosto, cerca de 1,4 mil agentes de viagem devem participar do Entur Summit, realizada no dia 4, na Ópera de Arame, em Curitiba. A programação inclui roteiros para que os profissionais que atuam na venda de pacotes turísticos conheçam in loco os atrativos e pontos turísticos da Capital e da região.