Festival de Inverno do Centro Histórico promove cultura e gastronomia em Curitiba

A chegada de agosto é marcada pela 13ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba (FICH), que acontece neste sábado e domingo (dias 2 e 3), na Praça João Cândido, alto do bairro São Francisco. O evento, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo, é organizado pela Rede Empresarial da região e se configura como uma das boas opções para aproveitar o frio paranaense. A programação é gratuita.

O evento conta com o apoio, também, da Sanepar e de outros órgãos como Fundação Cultural e Prefeitura de Curitiba, Instituto Municipal de Turismo, além da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O Festival já é uma tradição do município. Os turistas encontram uma grande feira gastronômica, palco com atrações culturais e muitas opções de lazer, como caminhada guiada e atividades para crianças.

“O Paraná como destino turístico de inverno é uma das vertentes que trabalhamos para promoção do Estado no Brasil e em outros países”, explica Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná. “Temos potencial para mostrar festivais como este, que promovem a gastronomia e destacam atrativos paranaenses relevantes, que chamam a atenção de visitantes e turistas”, disse.

CELEBRAÇÃO– A proposta desta 13ª edição do festival é valorizar e preservar as tradições do inverno curitibano, deixando um legado cultural para as próximas gerações e mantendo viva a identidade da cidade. É o que explica Maria Bonamigo, presidente da Rede Empresarial do Centro Histórico.

“É um momento de celebração da cultura curitibana e exaltação das praças mais bonitas do nosso centro histórico. Nesta edição, traremos diversas manifestações culturais, como apresentações de grupos folclóricos, artistas locais, músicos regionais, tours guiados que contam a história da cidade e atividades para as crianças, que semearão o futuro das nossas tradições”, disse.

O turismo é um dos destaques da programação. Nos dois dias de evento, o Curitiba Free Walking leva participantes a uma caminhada guiada que revela curiosidades, lendas e um pouco mais da história do Centro Histórico da cidade, com uma duração de aproximadamente duas horas. O projeto é mantido com doações espontâneas dos participantes e as inscrições devem ser feitas previamente AQUI .

GASTRONOMIA– A Feira Gastronômica vai funcionar na Praça João Cândido no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 20h. Serão 13 estabelecimentos participantes, oferecendo sabores e preços variados. Fora os pratos populares, serão vendidos quitutes típicos do inverno paranaense, como sopas, barreado, caldos quentes, batata suíça, tortas, quentão e chopes artesanais.

Os restaurantes participantes são: A Caiçara; Alchemia Bar; Batata do Garibaldi; Flavor Tortas Especiais; Kombi do Julian; Pão com Pernil DU Chef; Mister Brasa; Nova Onda do Matte; Ostra Bêbada; Quintal do Monge; Queen’s Cervejaria Artesanal; Romanvs Pizzaria; e The Best Pastelaria e Hamburgueria.

Além disso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac PR) oferecerá aulas-show gratuitas com diversas técnicas envolvendo produtos com Indicação Geográfica (IG), ou seja, que são originários do Paraná e possuem características e qualidades únicas registradas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – o Estado conta com 21 itens chancelados com IG.

Serão aulas de preparo de drinks com camomila de Mandirituba e mel de Ortigueira, com café do Norte Pioneiro e erva-mate de São Mateus do Sul, além de pratos com queijo colonial de Witmarsum e preparo do entrevero de pinhão.

ATRAÇÕES CULTURAIS– O evento terá uma programação artística diversificada. Um palco será montado na Rua Ermelino de Leão e outras apresentações acontecem na Praça João Cândido. Entre os destaques, estão os shows de Black Maria, Wes Ventura, Jazz Ciganos e Marginálias. Também se apresentam o grupo de dança do Projeto Playing For Change e o grupo Rock Kids, que anima crianças e famílias.

A área kids terá cama elástica, jogos e brincadeiras tradicionais. Durante a feira, o público acompanha intervenções circenses, dança árabe e apresentações de grupos folclóricos, como Anima Dantis (italiano), Einigkeit (germânico), Junak (polonês) e Raízes da Bolívia. Confira a programação completa AQUI.