Turismo noturno no Paraná ganha força com rotas culturais, história, música e gastronomia

O viajante que chega no Paraná na hora do crepúsculo encontra cenários atípicos e envolventes. Seja guiado pela luz da lua em trilhas silenciosas ou sob refletores de um palco de rock, a noite revela novas sensações e descobertas. É o turismo noturno que cresce em várias regiões, conectando cultura, história, música, gastronomia e natureza.

Em Curitiba, os passeios noturnos assumem nuances sensoriais. Um exemplo é o Tour Curitiba Sombria, roteiro temático aos sábados à noite, que percorre pontos do centro trazendo narrativas baseadas em lendas e fatos históricos, com visita a um memorial de cinzas, ambientação cênica e degustações de pratos típicos, terminando o trajeto no Gato Preto, famoso bar curitibano, que funciona até às 7h há mais de 40 anos.

Outra experiência é a Visita Noturna ao Cemitério São Francisco de Paula, uma imersão de três horas sob a luz da lua cheia. A cidade dos mortos revela muito mais do que o silêncio das sepulturas: esculturas, simbolismos, arquitetura tumular e trajetórias de personalidades locais são apresentadas com riqueza de detalhes.

O secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos, destaca que o turismo noturno é uma faceta do Estado, oferecendo um caleidoscópio de descobertas e aventuras. “Locais icônicos, experiências noturnas que surpreendem e movimentam a economia, valorizando e ampliando as ofertas que o Paraná tem como destino turístico”, afirma.

Segundo o presidente do Instituto de Turismo de Curitiba, Rodrigo Dalla Bona, a Capital tem um potencial imenso de atrações para os amantes desta opção de lazer. “O turista busca imersão e diversificação, e a noite curitibana oferece um cenário riquíssimo para isso”, disse. “Temos as nossas feiras noturnas, que já são um charme à parte, e queremos aprimorar a nossa gastronomia e explorar novas atividades que proporcionem vivências únicas à noite. Nosso objetivo é diversificar as opções para que cada visitante encontre aqui uma experiência à sua medida”, completa.

CENA URBANA– Curitiba, conhecida como a “Cidade Mais Rock and Roll do Brasil”, possui mais de 80 bares dedicados ao rock. Em julho, celebrações em locais como Tork n’ Roll, 92 graus e Jokers Pub marcam o Dia Mundial do Rock. A Rua da Música, no Parque Jaime Lerner, e a Rua Itupava são conhecidos polos gastronômicos e culturais da cidade. No Centro Histórico, o Largo da Ordem abriga lugares tradicionais, como o Bar do Alemão, fundado em 1979.

A Rota da Cerveja Artesanal, lançada em 2024, integra os atrativos da gastronomia noturna, com cerca de 100 cervejarias-bar em todo o Estado. A maioria está em Curitiba, as demais se concentram em Entre Rios (distrito de Guarapuava), em Guarapuava, Foz do Iguaçu, Maringá e Pinhais. Oferecem degustações, visitas guiadas e informações sobre a cena cervejeira e processo de produção.

Em Guarapuava, quatro cervejarias conquistaram 17 medalhas no Brasil Beer Cup 2024: a Água do Monge, Irmandade Cervejaria Artesanal, Jordana Bier e a Hank Biern. Em Foz do Iguaçu, a 277 Craft Beer teve dois rótulos eleitos como os melhores do mundo. Já em Maringá, a Sabores do Malte foi eleita em 2024 como a melhor cervejaria no Concurso Brasileiro de Cerveja, de Blumenau.

EXPERIÊNCIA NOTURNA– Conforme explicou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o turismo noturno não é um segmento, mas se fortalece como alternativa de lazer durante a noite. “Além de permitir que o visitante tenha novas sensações, faz com que ele continue consumindo no destino. É positivo para quem visita, que volta para sua cidade com boa impressão da viagem, e movimenta a economia local”, afirma.

Além da Capital, outros destinos se destacam no cenário estadual com experiências noturnas. Em Foz do Iguaçu, o passeio Céu das Cataratas permite admirar as quedas d’água sob iluminação especial, enquanto o projeto Cosmos Iguassu proporciona experiências de astronomia. O passeio acontece no Belmond Hotel das Cataratas, Gran Meliá Iguazú e Sanma, mediante agendamento.

No Marco das Três Fronteiras, turistas têm apresentações culturais e o Wonder Park Foz oferece espetáculos noturnos temáticos. O Complexo Dreams Park Show tem cinco opções de passeios noturnos: Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Bar de Gelo, Vale dos Dinossauros e o Magic Dinner Show, uma fusão de apresentações circenses.

O secretário de Turismo de Foz, Jin Bruno Petrycoski, ressalta que a cidade possui experiências noturnas complementares à programação diurna, possibilitando uma estadia única no destino. “Essa atmosfera que une nossos atributos naturais, possibilita uma imersão sensorial diferenciada e nos torna cada dia mais competitivos nas tomadas de decisões dos viajantes”, disse.

Seguindo no Interior do Paraná, atividades noturnas conectam natureza e cultura, como a caminhada no Parque Estadual de Vila Velha em Ponta Grossa. Também é nos Campos Gerais que a natureza oferta mais uma experiencia quando a noite chega. A visitação ao Buraco do Padre combina a beleza da furna iluminada de forma especial, com a gastronomia típica.

O Parque do Ingá, em Maringá, realiza a "Noite dos Morcegos", entrelaçando a ciência e a aventura. O Gralha Azul Eco Park, em Turvo, proporciona noites com fogueira e observação de estrelas. Em Pitanga e Roncador, apreciadores de vinho encontram opções como Maestá e Paraíso Hildegart. O Recanto da Casa Antiga, em Manoel Ribas, é perfeito para observar estrelas e ouvir cachoeiras.