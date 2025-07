Governo do Tocantins participa de seminário para discutir produção agrícola sustentável no estado

Evento permitiu dar visibilidade ao que o Tocantins tem desenvolvido no campo da agricultura, especialmente no avanço das práticas sustentáveis - Foto: Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), participou nesta terça-feira, 29, do seminárioDiálogos Tocantins: Sustentabilidade no Campo, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), no Hotel Girassol Plaza, em Palmas. O evento reuniu especialistas, representantes do setor agrícola, autoridades e organismos internacionais para discutir os rumos da produção agrícola sustentável no estado.

Na abertura do seminário, o governador Wanderlei Barbosa foi representado pelo secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, que destacou a importância da agenda ambiental como pilar estratégico para o desenvolvimento do estado. A mesa de abertura contou ainda com a presença do secretário de Estado da Pesca e Aquicultura, Rodrigo Ayres; do representante residente do Pnud no Brasil, Claudio Providas; do embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri; e dos representantes da Superintendência Federal da Agricultura no Tocantins (SFA/Mapa), Roberto de Oliveira e Elso Júnior.

Segundo o secretário, o evento permitiu dar visibilidade ao que o Tocantins tem desenvolvido no campo da agricultura, especialmente no avanço das práticas sustentáveis. Ele ressaltou que o Governo do Estado tem atuado de maneira firme no cumprimento das leis, assegurando segurança jurídica para que o setor produtivo possa investir com confiança. “Nossos produtores estão abertos às novas tecnologias, investindo em suas produções, e o crescimento das áreas agrícolas no estado é contínuo, com projeções muito positivas”, afirmou Jaime Café.

O embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, destacou o Tocantins como um exemplo de inovação e sustentabilidade no cenário agropecuário brasileiro. “Já tive a oportunidade de visitar todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, e posso afirmar que o Tocantins me impressionou profundamente. O trabalho que vem sendo desenvolvido aqui com a agricultura de baixo carbono, por meio do Programa ABC, é pioneiro e visionário. Vejo esse esforço como uma referência não apenas para o Brasil, mas para o mundo. É notável como a mentalidade ambiental e o compromisso com a sustentabilidade no Tocantins se aproximam muito daquilo que também buscamos na Suíça”, ressaltou.

Com enfoque em dois eixos centrais, o seminário discutiu a visão estratégica da agricultura sustentável no Tocantins, enfatizando programas já implementados, os desafios enfrentados e as perspectivas para ampliar a adoção de práticas sustentáveis no campo. Outro ponto de destaque está nos debates sobre práticas agrícolas sustentáveis, reunindo representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), do Sistema Faet/Senar, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), da Seagro, do setor produtivo e de organizações da sociedade civil para a apresentação de experiências, estratégias e oportunidades de atuação conjunta em prol de uma agricultura regenerativa.

O produtor rural Celso Guelfi, da Fazenda Encontro da Natureza, também participou do seminário e apresentou as experiências de sucesso desenvolvidas em sua propriedade, referência em pecuária de ciclo completo no Tocantins. Em sua fala, destacou as práticas integradas que incluem melhoramento genético, confinamento, integração lavoura-pecuária, produção de silagem e uso de energia solar, além da valorização dos resíduos com a produção de biofertilizante organomineral. O modelo adotado na fazenda evidencia como é possível aliar produtividade, sustentabilidade e inovação no campo tocantinense.

O painel temáticoAgricultura Sustentável no Tocantins, realizado no final do evento, reuniu nomes como Osires Damaso, presidente do Ruraltins; Caroline Barcellos, presidente da Aprosoja; Pedro Alcântara, da Embrapa; Beto Mesquita, da CI-Brasil; e Victor Hugo, do Ruraltins. A proposta do painel foi promover um diálogo direto entre quem está no campo e quem formula políticas públicas.

Com enfoque em dois eixos centrais, o seminário discutiu a visão estratégica da agricultura sustentável - Ascom Pnud

Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, destacou o Tocantins como um exemplo de inovação e sustentabilidade no cenário agropecuário brasileiro - Governo do Tocantins