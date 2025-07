Destino de relaxamento: inverno do Paraná é convite para o Turismo de Saúde & Bem-Estar

Uma das tendências de viagens no Paraná é o Turismo de Saúde & Bem-Estar, relacionado aos atrativos de descanso e cura física, mental e energética. Nesse recorte, o Estado conta com variadas opções, infraestruturas e destinos ideais, sobretudo, para aproveitar o inverno – que segue até meados de setembro.

Lançada neste ano pelo Ministério do Turismo, a 6ª edição da Revista Tendências do Turismo revela que a procura por destinos de descanso e viagens personalizadas está em alta no mundo. A publicação mostra que a busca por longevidade, saúde integral e reconexão interna vem sendo uma das prioridades dos viajantes.

O Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual – define o segmento de Saúde & Bem-Estar como estruturas e serviços com fins médicos, terapêuticos e estéticos em prol do turismo, também chamado de Wellness Tourism. O Estado tem opções neste segmento, como spas, resorts e clínicas de repouso, que oferecem hospedagem, alimentação e lazer.

“Temos um potencial de mercado único no Paraná: as baixas temperaturas. Agências de viagens e operadoras já entenderam essa demanda, porque turistas do Nordeste e do Norte do Brasil, por exemplo, têm buscado cada vez mais essa experiência climática diferente de seu dia a dia. Temos no Portfólio de Destinos e Produtos Turísticos , lançado pelo Viaje Paraná, opções qualificadas, com base em critérios, aptas para promoção”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do órgão.

MERCADO AQUECIDO– Segundo levantamento do Global Wellness Institute (GWI), o Turismo de Saúde & Bem-Estar deve movimentar U$ 1,3 trilhão no mundo até o final do ano. O setor estadual se beneficia desse diagnóstico de mercado, uma vez que esse tipo de hospedagem paranaense já configura em grandes operadoras e agências de viagens.

“Vender esses roteiros é importante porque são acessíveis e prazerosos ao viajante, que aproveita o frio de forma confortável. É o tipo de viagem que o cliente encontra fácil acesso e transporte barato”, citou Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, que vende atrativos paranaenses ligados a Saúde & Bem-estar.

“Temos que valorizar o que é nosso e aquecer as vendas com atividades que fazem sentido no inverno paranaense. Ou seja: vende-se qualidade de vida, reconexão e experiências reais, e isso fideliza os turistas”, acrescentou.

Adonai Arruda Filho, CEO da BWT Operadora, também exalta o segmento. “É interessante ver como pessoas de fora buscam o Paraná por conta do frio. O Estado é atrativo no ano inteiro, mas esta época é especial, graças à possibilidade de se hospedar nesses spas e termas”, disse. “O inverno também é um convite para visitar locais com um clima mais ameno, como a ir até a Ilha do Mel para acompanhar o Encantadas Jazz, uma programação mais intimista, que também promove o descanso e reconexão”.

DESTINO DE RELAXAMENTO– Em Iretama, na região Central do Paraná, fica o complexo Jurema Águas Quentes, considerado o maior destino de águas termais do Sul do Brasil. Com dois resorts, o atrativo fica em meio a 3,4 milhões de metros quadrados de natureza e é conhecido por suas águas termais, que emergem a 42º C.

Eleito nos últimos dois anos como um dos melhores resorts do Brasil pelo Portal Melhores Destinos, o atrativo é uma das referências paranaenses no Turismo de Saúde & Bem-Estar.

Ricardo Dias, diretor de Vendas e Marketing do local, explica que o complexo tem sido muito procurado por turistas no inverno. “Notamos uma busca bem grande das agências de viagens de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Temos vantagem, porque o turista que busca o Paraná motivado pelo inverno, para sentir o frio, também quer uma hospedagem aconchegante, em contato com a natureza e com atividades que sejam memoráveis. As nossas águas termais e a lama negra são experiências que têm chamado atenção fora do Estado”, contou.

O banho de lama negra, proveniente do Aquífero Guarani, é uma das atrações que mais chama atenção dos hóspedes. Ofertada aos turistas há mais de 50 anos, a experiência mescla relaxamento, benefícios estéticos e conexão com a natureza. A lama utilizada na atividade é retirada de um poço com 2 metros de profundidade e possui propriedades benéficas, como altos teores de sais de enxofre, promovendo a limpeza de pele e uma ação esfoliante.