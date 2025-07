Governo do Piauí anuncia concurso público para a Sada e novos programas para a agricultura familiar

O secretário de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária do Piauí, Fábio Abreu, anunciou, durante as celebrações do Dia do Agricultor Familiar, nesta terça-feira (29), no Palácio de Karnak, iniciativas estratégicas voltadas ao fortalecimento da atividade no estado. Entre os principais destaques está a realização de concurso público para reforçar os quadros técnicos da Secretaria da Defesa Agropecuária do Piauí (Sada), além da confirmação de novos investimentos em programas estruturantes como o Sertão Vivo, que será executado a partir de agosto com a assinatura de convênio junto ao governo federal.

O programa Sertão Vivo será voltado para comunidades rurais em regiões com maior vulnerabilidade hídrica, com foco na implantação de tecnologias sociais, como cisternas de calçadão e cisternas de produção. Essas estruturas serão utilizadas para captar e armazenar água da chuva, permitindo o cultivo de hortaliças, legumes e outras culturas mesmo em áreas de escassez hídrica. A iniciativa tem como objetivo promover segurança alimentar, geração de renda e convivência com o semiárido, integrando assistência técnica, capacitação e apoio à produção.

“Durante seis anos, serão atendidas 38 mil famílias em 90 municípios, com um valor envolvido de R$ 150 milhões. O Estado assume esse empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida). O Sertão Vivo é um programa que vai mudar a realidade de muitas famílias, fortalecendo a base produtiva local e promovendo a autonomia do agricultor”, explicou o secretário.

Outra iniciativa importante destacada por Fábio Abreu diz respeito à ampliação do acesso à água potável no sul do estado. De acordo com o gestor, a Sada vem trabalhando na implantação de sistemas de dessalinização em comunidades onde há presença de água, mas sem condições de consumo humano, por meio do Programa Água Doce, uma iniciativa do governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com estados e municípios.

A medida visa resolver de forma definitiva um dos principais problemas enfrentados por essas populações – a falta de água, garantindo saúde, dignidade e condições básicas para a permanência no campo.

Para garantir a execução eficiente dessas ações, o Governo do Estado autorizou a realização de concurso público para a Sada. A medida representa um avanço importante na política de fortalecimento da assistência técnica rural. “Nenhum programa tem sucesso se não tiver assistência técnica. Precisamos de profissionais qualificados para orientar e acompanhar os agricultores. Com o concurso, a Sada ganha reforço e terá maior capacidade de resposta nos territórios”, afirmou Fábio Abreu. O número de vagas e as especialidades ainda serão divulgados, mas a expectativa é de que o certame amplie significativamente a atuação da secretaria em todo o estado.

As ações anunciadas fazem parte de um esforço articulado do Governo do Estado para ampliar o apoio aos agricultores familiares, valorizando o papel estratégico que esse público tem na produção de alimentos e no desenvolvimento sustentável do Piauí. Com investimentos em infraestrutura hídrica, capacitação e ampliação do quadro técnico, a Sada se prepara para uma nova fase de atuação, com mais capilaridade e impacto nas comunidades rurais.