A Voz do Brasil será homenageada em sessão solene no Congresso

O Congresso Nacional realiza na terça-feira (5), às 11h, sessão solene em homenagem aos 90 anos do programa A Voz do Brasil. A cerimônia será no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, e reunirá parlamentares, autoridades dos três Poderes e convidados.

Produzido de forma integrada pelos setores de comunicação do Executivo, Legislativo e Judiciário, o programa é reconhecido como símbolo da comunicação pública no país. A trajetória da Voz foi tema de reportagem da Agência Senado no último dia 22, quando se completaram os 90 anos da primeira transmissão.

A homenagem foi proposta pelos senadores Angelo Coronel (PSD-BA) e Humberto Costa (PT-PE) e pelos deputados Marx Beltrão (PP-AL), Charles Fernandes (PSD-BA), Cleber Verde (MDB-MA) e Guilherme Uchoa Júnior (PSB-PE). No requerimento ( REQ 13/2025 - Mesa ), os parlamentares ressaltam a relevância do programa como instrumento de transparência e integração nacional e destacam o papel do rádio como meio de comunicação de amplo alcance, especialmente nas regiões mais distantes do país.

Criada em 1935 com o nome A Hora do Brasil, A Voz do Brasil é veiculada obrigatoriamente por todas as rádios públicas e privadas de segunda a sexta-feira, entre 19h e 22h. Com uma hora de duração, o programa reserva 25 minutos ao Executivo, 20 à Câmara dos Deputados, 10 ao Senado Federal e 5 ao Poder Judiciário. Três vezes por semana, há ainda a participação do Tribunal de Contas da União (TCU).

As comemorações deste ano incluem o lançamento de um selo dos Correios e uma moeda comemorativa da Casa da Moeda do Brasil. Também foi criada uma nova identidade visual para o programa e atualizada a trilha sonora, que mantém como tema principal a composição “O Guarani”, de Carlos Gomes.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão deSheyla Assunção