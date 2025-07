Estado faz pesquisa junto ao setor turístico para planejamento de políticas públicas

A Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu-PR) está promovendo uma pesquisa de sondagem empresarial junto a empreendedores e empresas do setor, com o objetivo de levantar dados estratégicos que vão auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao fomento do turismo nos próximos anos. A iniciativa, conduzida em parceria com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs), busca mapear as atividades econômicas ligadas ao turismo e compreender a realidade dos 18 Territórios Turísticos do Paraná.

A pesquisa é voltada a pessoas físicas e jurídicas que atuam nas chamadas Atividades Características do Turismo (ACTs), abrangendo desde meios de hospedagem e alimentação até agências de turismo, guias, atrativos naturais e culturais, entre outros segmentos. O formulário está disponível no site oficial da Setu-PR. Essa é a terceira edição da sondagem. As duas primeiras foram realizadas em parceria com a Fecomercio e Sebrae-PR, nos anos de 2023 e 2024.

O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, destaca que a participação do setor privado é fundamental para garantir que as políticas públicas estejam alinhadas às reais necessidades dos empreendedores. “A partir desses dados, torna-se possível identificar as oportunidades e direcionar investimentos de forma mais eficaz para cada município, reforçando o compromisso com a construção de um ambiente mais favorável à inovação, à sustentabilidade, ao turismo e à valorização das vocações regionais”, afirma.

Os dados coletados vão compor o diagnóstico do setor turístico no Estado, que servirá de base tanto para o Plano Paraná Turístico 2050, quanto para os Planos Regionais de Turismo. A proposta é construir um planejamento de longo prazo que considere as especificidades de cada região e estimule o desenvolvimento de forma equilibrada e integrada entre os municípios.

“Além de orientar a formulação de políticas públicas, o levantamento também permitirá a criação de ferramentas de apoio ao empreendedor, como programas de qualificação, incentivos financeiros e ações de promoção turística, ampliando a capacidade de atração de visitantes nacionais e internacionais”, afirmou a diretora de Promoção, Inovação e Inteligência Turística, Sandra Maria Negrini.

QUESTIONÁRIO– A pesquisa é anônima e as respostas serão tratadas de forma confidencial. No questionário, a Setu-PR busca identificar, por exemplo, se a empresa possui registro no Cadastur, necessidade de financiamento, principais dificuldades de crescimento, demandas de capacitação, implementação de processo digital, atividade turística da empresa e quais produtos oferta, entre outros relacionados à estrutura, porte e clientes.

Segundo a coordenadora de Inteligência e Estratégia Turística, Gilce Battistuz, a pesquisa é feita novamente para saber a opinião do empresário sobre o trabalho dele e suas principais necessidades. “Queremos refazer esse diagnostico para que o turista que chega ao Paraná seja cada vez mais bem atendido”.