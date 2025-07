Destinos da Bahia ganham destaque no mês de julho

A Bahia foi o terceiro estado brasileiro mais buscado para voos nacionais em 12 meses. Os dados integram um balanço realizado pela ForwardKeys, divulgados pelo portal Bahia Notícias. Com o feito, o estado manteve a posição de destaque no turismo doméstico.

Ainda de acordo com a análise, desenvolvida em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), 9% das buscas por destinos nacionais foram direcionadas à Bahia. O levantamento considerou 747 milhões de buscas por passagens aéreas dentro do Brasil.

Felipe Oliveira Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, revela que os destinos mais procurados na Bahia para julho deste ano foram Salvador, Morro de São Paulo, Ilha de Boipeba, Praia do Forte, Porto Seguro, Trancoso e Caraíva.

“Nesse período, os perfis de turistas que mais buscaram os serviços da Bahia Terra Turismo foram famílias, casais e estrangeiros”, destaca.

O destino também ganhou destaque como o estado do Nordeste com o maior aumento na recepção de turistas internacionais entre janeiro e maio deste ano, conforme informações apuradas pelo Ministério do Turismo, em conjunto com a Embratur e a Polícia Federal. No período, 91.624 estrangeiros visitaram a Bahia, número 62,8% acima do que foi registrado nos cinco primeiros meses do ano passado, quando foram recebidos 56.276 turistas.

O levantamento aponta que os visitantes chegaram por via aérea e marítima, incluindo cruzeiros internacionais, Segundo a publicação do Ministério do Turismo, “os números refletem o fortalecimento da infraestrutura turística do estado, aliado ao potencial natural, cultural e histórico que atrai viajantes de diversas partes do mundo”.

De acordo com Pedreira, os passeios ou serviços mais requisitados durante o mês de julho incluíram transfers e passeios em Salvador e outras regiões turísticas.

“Costumamos dar uma recomendação prática aos turistas: a principal dica é reservar com antecedência e ficar atento às políticas e características de cada passeio e transporte, o que varia muito para cada região da Bahia”, alerta.

Sazonalidade influencia o planejamento de agências

Pedreira explica que a sazonalidade do mercado impacta diretamente o planejamento das agências de receptivo para períodos de baixa e alta temporada.

“Na alta estação (verão), é necessário investir e aumentar a mão de obra nos atendimentos e receptivos. Já na baixa estação (inverno), o ideal é manter a equipe base para continuar com o padrão de atendimento e qualidade”, esclarece.

O especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo observa que o comportamento atual dos turistas em relação ao planejamento de viagens dentro do estado apresenta uma variação considerável entre os destinos de praias e montanhas.

“O litoral da Bahia é muito grande, com mais de 900 quilômetros de extensão, mas temos a Chapada Diamantina que também é muito requisitada pelos turistas”, finaliza Pedreira.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com