Principal cultura de inverno: produtores encerram plantio de trigo no Paraná

Os produtores paranaenses encerraram nesta semana o plantio de trigo, que cobre uma área estimada de 833,4 mil hectares. A informação consta no relatório semanal de colheita e cultivo divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

Essa extensão representa 27% a menos que os 1,13 mil hectares do ano passado. “As condições estavam excelentes até 25 de junho, porém as geadas impactaram as lavouras em estágios reprodutivos, que se concentravam à época na região Norte”, disse o analista da cultura no Deral, Carlos Hugo Godinho.

No dia 31 de julho o departamento divulga a primeira estimativa de produção de trigo após esse evento climático. Há possibilidade de que esteja abaixo dos 2,7 milhões projetados em julho. Na safra 2023/24 foram produzidas 2,3 milhões de toneladas, enquanto a safra 2022/23 rendeu 3,6 milhões de toneladas de trigo.

Segundo Godinho, o principal indicativo de redução é a análise da condição das lavouras a campo. Atualmente 82% da área estão classificadas como boas, 11% como médias e 7% estão ruins. Antes do frio intenso havia 99% boas e 1% em condição média. “Também já preocupa o grande número de dias sem chuvas na maior parte dos municípios do Estado, sendo as precipitações previstas para os próximos dias aguardadas com muita ansiedade no campo”, afirmou Godinho.