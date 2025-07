Agentes de viagem de Fortaleza recebem capacitação sobre atrativos do Paraná

O Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual, realizou na noite desta terça-feira (22) mais uma capacitação de agentes de viagem em Fortaleza, no Ceará. Ao todo, 42 profissionais do setor do turismo conheceram a programação turística do Paraná organizada pela operadora EHTL Viagens. Os agentes que estavam no evento eram todos da capital cearense, com mercado e público-alvo de vendas também direcionado à região Nordeste do Brasil.

Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, são nas capacitações, convenções e eventos especializados que o Estado mostra tudo que pode oferecer em termos de turismo, prestação de serviços e destinos qualificados. “Antes o Paraná era tímido quando se tratava de turismo, hoje somos uma tendência dentro das agências e operadoras”, disse.

Por meio das capacitações, o Estado consegue atingir diferentes partes do setor, alimentando os agentes de viagem com informações e produtos que podem ser, futuramente, comercializados de maneira mais eficiente pelos profissionais. O objetivo é aumentar as vendas de pacotes turísticos com destino ao Paraná, dando visibilidade ao Estado, que passa a fazer parte dos cardápios de centenas de agências e operadoras nacionais.

O assessor do Viaje Paraná, Marco Abbonizio, mostrou aos profissionais cearenses as oportunidades que o turismo paranaense pode oferecer, com destaques únicos no País, como o turismo de inverno. “Também mostramos aos agentes os principais destinos turísticos, como Foz do Iguaçu (Oeste), Curitiba e o Litoral”, afirmou.

Abbonizio afirmou que a operadora EHTL começou a vender o destino Paraná de maneira mais intensa este ano, muito por conta dos esforços e ações que o Governo do Estado tem realizado. “A EHTL agora está focando também no turismo de lazer e não apenas no aspecto corporativo. Então, conseguimos mostrar aos agentes os nossos destinos consolidados, junto de algumas novidades dentro da empresa e das agências, sobretudo nessa região brasileira, como Guarapuava, Prudentópolis, Ribeirão Claro e outros”, afirmou.

“As capacitações abordam os destinos principais, mas é bom porque conseguimos abrir esse leque e mostrar mais variedade, apresentando que há potencial de mercado em todas as regiões do Paraná. Houve um interesse muito grande dos agentes com atrações estaduais exclusivas, como o inverno paranaense, o Natal de Curitiba, o Natal da Disney – anunciado recentemente pela Prefeitura Municipal –, entre outros”, acrescentou.

BALANÇO E PRÓXIMOS PASSOS– Somando as grandes convenções, famtours e ações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 15 mil agentes, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo órgão desde janeiro de 2024.

O Viaje Paraná se prepara para mais uma grande Convenção no Estado. No começo de agosto, cerca de 1.300 agentes de viagem devem participar do Entur Summit, realizada no dia 4 na Ópera de Arame, em Curitiba. A programação inclui roteiros para que os profissionais que atuam na venda de pacotes turísticos conheçam in loco os atrativos e pontos turísticos da Capital e da região.