Visitação ao Congresso em julho tem filme 3D e espaço para crianças

No recesso parlamentar, o programa Visite o Congresso está de portas abertas todos os dias da semana, sem necessidade de agendamento. Não só isso, tem programação especial.

Quem vier nas visitas dos dias 23, 25, 28 e 30 de julho, das 10h30 às 16h, vai poder assistir ao filme em 3DO Sonho de Abdias. Com duração de oito minutos, ele apresenta a trajetória do ex-senador, artista e ativista do movimento negro, Abdias Nascimento, o primeiro parlamentar a se assumir preto no Senado.

A experiência imersiva faz parte do projeto Visita 360 . O filme em realidade virtual é exibido com óculos digitais, fones de ouvido e poltronas giratórias, permitindo aos visitantes se sentirem dentro da história exibida.

Visitantes estrangeiros também são bem-vindos. Há grupos em inglês, diariamente, às 10h15 e às 15h15. Para atendimento em Libras, há o tour de 12h15.

Opção nas férias escolares

Para as crianças, que aumentam em número de visitantes neste período, haverá ainda um espaço especialmente preparado para recebê-las.

Para dar asas à imaginação, símbolos do Parlamento foram recriados utilizando recursos cenográficos e tecnológicos:

maquete cenográfica para simular discursos na tribuna;

espaço com microfone e ambientação de rádio para gravação de “notícia”;

cenário de telejornal para gravação de saudação ou leitura de texto institucional;

mesas com gibis e jogos físicos com conteúdo e linguagem infantis;

computadores com acesso ao site “Plenarinho” e jogos educativos;

espaços com mesas e desenhos para colorir.

O espaço está montado próximo ao Ivandro Cunha Lima, onde era a lojinha da Câmara, até 3 de agosto. Recebe crianças de 6 a 12 anos, sempre acompanhadas por um responsável. Não é necessário fazer o tour para acessar.

Mais informações

A visitação ao Palácio do Congresso Nacional funciona das 9h às 17h, com saídas de grupos de até 55 pessoas a cada meia hora. A entrada é franca. As visitas virtuais estão suspensas, sendo retomadas em 5 de agosto.

Informações sobre documentação de identificação, trajes e procedimentos de segurança veja o site da Visitação , e-mail [email protected] ou ligue para 61.3303-3092.