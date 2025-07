Argentina exige seguro viagem com assistência médica

A partir de junho de 2025 passou a ser obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura de assistência médica e hospitalar para todos os turistas estrangeiros que entrarem na Argentina, inclusive brasileiros. Antes, essa exigência era aplicada apenas durante a pandemia de Covid-19. Com a nova regulamentação, o seguro volta a ser um requisito formal de entrada no país.

O decreto com as novas regras de imigração foi anunciado pelo presidente Javier Milei na quarta-feira (14 de maio), conforme noticiado pela revista Veja. A normativa exige que o seguro viagem tenha cobertura mínima para assistência médica e hospitalar durante toda a estadia na Argentina.

Rafael Turra, diretor operacional da Vital Card, afirma que, ainda que o valor exato possa variar de acordo com a operadora e com as condições do plano, recomenda-se um plano com cobertura de pelo menos USD 30 mil (R$ 163,60 mil) para despesas médicas, incluindo atendimento por acidente ou enfermidade súbita.

Ele destaca que a nova exigência visa garantir que o turista estrangeiro tenha acesso à rede de saúde privada, aliviando o sistema público de saúde argentino e evitando custos inesperados para o governo local.

“Embora não esteja diretamente vinculada à Covid-19, a pandemia serviu como alerta para a importância da assistência médica em viagens internacionais”, evidencia.

Turra ressalta que o viajante brasileiro que chegar à Argentina sem o seguro viagem exigido pode ser barrado na imigração, ainda no aeroporto. “Existe o risco de o turista ser impedido de entrar no país. A apresentação do seguro pode ser exigida ainda no momento do embarque, pelas companhias aéreas, ou na imigração argentina. Por isso, é essencial contratar um plano adequado antes da viagem e ter a apólice em mãos”, alerta o especialista.

O diretor operacional da Vital Card explica que o viajante pode comprovar que seu seguro atende às exigências da nova regra por meio da apólice do seguro, seja em formato digital ou impresso, contanto que conste claramente a cobertura médica e hospitalar válida para a Argentina e o período da viagem.

“A Vital Card envia aos seus clientes a apólice por e-mail logo após a contratação, além de disponibilizá-la em seu aplicativo e área do cliente”, exemplifica.

Vital Card se adapta à nova exigência

A Vital Card adaptou-se à nova exigência para o público que pretende visitar a Argentina. De acordo com o diretor operacional da marca, a empresa já oferece planos que atendem às novas exigências do governo argentino.

“Nossos produtos contam com cobertura médica e hospitalar, inclusive para motociclistas, algo comum nas viagens pela América do Sul. Além disso, disponibilizamos parcelamento em até doze vezes sem juros e atendimento 24h em português”, sinaliza.

Seguro como parte integral da viagem

Turra chama a atenção para os riscos de viajar sem seguro viagem, mesmo quando ele não é obrigatório, e para as principais funcionalidades de contar com essa proteção: “Viajar sem seguro viagem expõe o turista a riscos financeiros elevados, já que qualquer atendimento médico no exterior pode custar centenas ou milhares de dólares”.

Além da cobertura médica, prossegue, o seguro oferece proteção contra extravio de bagagem, atrasos de voo, cancelamento de viagem e até assessoria jurídica em alguns casos. “Com um seguro viagem, o viajante tem mais segurança, suporte e economia para aproveitar a viagem com mais tranquilidade”, ressalta.

