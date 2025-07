Sancionada homenagem a José Pereira da Silva em viaduto em Pouso Alegre

Passa a se chamar Deputado José Pereira da Silva um viaduto no município de Pouso Alegre (MG) que faz parte da rodovia BR-459. A Lei 15.170, de 2025 , que prevê a medida, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (17) e publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (18).

A lei teve origem no PL 1.763/2024 , projeto de autoria de deputado federal Diego Andrade (PSD-MG).

Nascido no município de Ipuiuna (MG), José Pereira da Silva (1932-2004) exerceu dois mandatos como deputado estadual. Também presidiu a seção do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do município de Pouso Alegre e integrou a diretoria da Hidrominas (empresa estatal mineira). Foi filiado ao MDB e, segundo, Diego Andrade, teve atuação destacada no movimento Diretas Já.

Durante a análise do projeto no Senado, a iniciativa recebeu parecer favorável na Comissão de Infraestrutura (CI) em junho — o relator da matéria foi osenador Cleitinho (Republicanos-MG).

“Trata-se de um reconhecimento merecido a um cidadão exemplar, cuja vida foi um verdadeiro tributo ao serviço público e à democracia brasileira”, afirmou Cleitinho na ocasião.