Paraná oficializa Território Turístico Cinturão Verde para impulsionar a região de Cianorte

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Turismo, oficializou nesta sexta-feira (18) a criação do Território Turístico Cinturão Verde em cerimônia realizada em Cianorte. A iniciativa marca a implantação do quinto território do programa “18 Territórios, Um Só Destino”, que tem como objetivo consolidar vocações turísticas regionais.

Ele será composto por 11 municípios: Cianorte, Tuneiras do Oeste, Tapejara, Guaporema, Cidade Gaúcha, São Tomé, Indianópolis, Japurá, Jussara, São Manoel do Paraná e Rondon.

“O Cinturão Verde nasce do encontro entre a força do nosso povo e a grandiosidade da natureza paranaense. Cianorte e os municípios vizinhos não apenas preservam paisagens, mas cultivam histórias, tradições e uma hospitalidade que acolhe, surpreende e transforma quem chega”, afirmou o secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos.

Cidade-polo do território, Cianorte concentra uma série de atrativos, como o Parque Municipal Cinturão Verde, referência em preservação ambiental, o Parque Urbano Manduhy e variados roteiros de ecoturismo e cicloturismo. O município também se destaca como polo de confecções, agroindústria e pela promoção de festivais e manifestações culturais típicas.

Os demais municípios do território agregam potencialidades nas áreas naturais, produtivas e culturais, compondo um mosaico diversificado de experiências para visitantes e oportunidades para a população local. Cidade Gaúcha, por exemplo, tem o Bosque do Leão, voltado a passeios, caminhadas e atividades físicas e a Cachoeira do Miquelin. São Manoel do Paraná tem entre as suas belezas a Reserva Ecológica Caraguatatiba da Divisa, com trilhas e a lagoa preta, que, apesar do nome, tem águas azuis.

“Mais do que novas rotas turísticas, estamos criando caminhos de pertencimento, oportunidades que revelam nossa autenticidade e orgulho. Temos um Interior vibrante, inovador e plural", completou Paranhos.

PROGRAMA – Com o programa “18 Territórios, Um Só Destino”, a Secretaria do Turismo busca descentralizar e valorizar o potencial turístico do Interior, mapeando e organizando roteiros, apoiando eventos, capacitando agentes locais e incentivando parcerias público-privadas.

A implantação do Território Cinturão Verde foi viabilizada pelo Decreto nº 10.256/2025, que institui a “Declaração de Atrativo de Relevante Interesse Turístico” – ferramenta que permite a destinação de recursos estaduais para infraestrutura, investimentos públicos em empreendimentos privados de relevância turística e desburocratização dos processos de fomento.

“O olhar atento à diversidade e ao potencial de cada município torna o processo mais eficiente e justo, promovendo um turismo sustentável e valorizando o que cada comunidade tem de único”, destacou Angela Carvalho, representante da Instância de Governança Regional de Cianorte.

Esse é o quarto território implementado. Os outros três são o Território Turístico Norte Pioneiro, com sede em Jacarezinho, o Território Encontro das Águas e Biomas, em Porto Rico, e o Território Turístico Norte do Paraná.

PRESENÇAS– O evento reuniu também o prefeito de Cianorte, Marco Franzato, o vice-prefeito, João Alexandre Teixeira, prefeitos, secretários de turismo, representantes da Instância de Governança Regional (IGR) e empreendedores.