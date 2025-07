Empresários têm até dia 20 para participar de estandes do Viaje Paraná em eventos nacionais

O prazo para empresários, trade e trabalhadores do turismo estadual participarem de estandes do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo no Estado – em dois eventos nacionais encerra neste domingo (20). Os espaços serão no evento turístico Travel Next Minas, nos dias 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte (MG), e na Feira de Turismo AVIRRP 2025, nos dias 5 e 6 de setembro, em Ribeirão Preto (SP).

Por meio de manifestação de interesse, o Viaje Paraná dá oportunidade para que empresários do setor levem seus produtos, destinos e atrativos ao público nacional, focando na promoção da variada e qualificada gama de opções turísticas do Estado ao mercado. Os interessados devem manifestar interesse por meio de formulário online disponível no site do Viaje Paraná .

“Os empresários que já estiveram em feiras conosco sempre deixam claro o retorno positivo que a participação trouxe a eles, tanto no aspecto pessoal quanto empresarial. É gratificante ter esses feedbacks, porque um dos conceitos que mais defendemos é que o empresariado é nosso aliado, uma vez que o setor não se desenvolve sem eles”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

“Levá-los às feiras e aos estandes nos aproxima dessa classe e incentiva o empresariado paranaense a divulgar seus produtos, furando a bolha e entrando em contato ainda mais com os mercados nacional e global do setor”, acrescentou Cortes.

RETORNO POSITIVO– Em dez estandes viabilizados pelo Viaje Paraná em feiras e eventos, de 2024 até o momento, foram mais de 110 participações de empresários e profissionais da área como coexpositores, apresentando o potencial do Estado.

Em recorte internacional, o Viaje Paraná teve um crescimento de 32% na participação de expositores em seus estandes na FIT América Latina (Argentina), Fitpar (Paraguai) e Fitur (Espanha). O número de empresários que acompanham o órgão saltou de 34 para 45, na comparação entre as últimas realizações e as próximas edições dos eventos (que acontecem até o final deste ano e início de 2026).

Márcia Catão, proprietária da agência de viagens paranaense Entre Turismo, é participante assídua de estandes do Viaje Paraná. Ela comenta que não sabe afirmar de quantos eventos participou exatamente, mas sua presença frequente se deve às parcerias firmadas com clientes e retornos positivos à empresa durante as programações.

“Nos últimos dois anos venho tendo a oportunidade de alavancar a minha empresa, por meio dos estandes do Viaje. Eu procuro estar presente em todos os eventos, acho que faltei apenas uns dois ou três”, disse.

“O retorno é positivo e gerou novos negócios para minha empresa: nos tornamos a agência oficial da Expo Motorhome; estamos atendendo uma empresa náutica multinacional; vamos recepcionar um congresso técnico mundial em Foz; entre tantos outros”, disse Márcia. “Tudo isso é fruto das participações com o Viaje Paraná, que proporciona, para a minha e para tantas outras empresas, a oportunidade de fazer negócios e trazer resultados ao Estado”, acrescentou.

EVENTOS – O Travel Next Minas 2025 está na 3ª edição de um importante encontro do setor de turismo, projetado para conectar destinos nacionais e internacionais, principais operadores, fornecedores e agentes de viagens. A programação acontece no espaço da Expominas.

Durante os dois dias, a programação envolve atividades, networking, desenvolvimento profissional e diversas apresentações. Para esse ano, a estimativa é a participação de mais de 6 mil profissionais do turismo e a presença de mais de 800 marcas do setor. Para manifestar interesse na Travel Next clique AQUI .

Já a Feira de Turismo AVIRRP é realizada pela Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto. Com mais de 26 anos de existência, o evento foca nas parcerias e fomento aos negócios entre agentes de viagens e fornecedores nacionais e internacionais.

A feira acontece no Taiwan Centro de Eventos. Na edição de 2024, mais de 5,3 mil profissionais do turismo estiveram presentes em 130 estandes de exposição, representando mais de 348 marcas. Para manifestar interesse na AVIRRP clique AQUI .