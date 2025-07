Sancionada a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, em Santa Catarina

Balneário Barra do Sul é um dos municpios que integram a rota e serão beneficiados pela nova lei - Foto: Turismo/Balneario Barra do Sul

ODiário Oficial da Uniãopublicou nesta quinta-feira (17) norma que cria a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes, em Santa Catarina. A Lei 15.165/2025 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca impulsionar o turismo cultural e rural na região.

A rota abrange municípios ao longo das BR-101 e BR-280, sendo eles: Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.

A estruturação, gestão e promoção dos atrativos turísticos dessa rota contarão com o apoio de programas oficiais de regionalização do turismo.

De autoria do deputado federal Coronel Armando (PSL-SC), o projeto ( PL 2.093/2021 ) recebeu parecer favorável do relator, senador Jorge Seif (PL-SC), na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado, sendo aprovado em 10 de junho.

Para Seif, a região do Caminho dos Príncipes é notável pela arquitetura histórica preservada e pela rica tradição cultural europeia, influenciada principalmente pela colonização alemã, mas também com presença de comunidades italianas, polonesas, ucranianas e húngaras.

— A região se destaca como destino ideal para quem busca experiências autênticas, seja para o descanso em meio à natureza ou para a imersão em tradições e costumes enraizados na história local — afirmou o relator durante a reunião em que o texto foi aprovado.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.