Novo Mapa do Enoturismo Paranaense já está disponível nas versões impressa e online

O novo Mapa do Enoturismo Paranaense teve sua versão online disponibilizada nesta semana e pode ser acessada no site do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do Estado. A versão impressa, também já pronta, será distribuída nas vinícolas ligadas à Associação de Vitivinicultores do Paraná (Vinopar) e será levada a feiras e exposições de turismo, nacionais e internacionais, como material de promoção do Paraná.

Elaborado pela Vinopar, em parceria com o Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo do Estado, e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SEAB), o novo mapa valoriza vinhos estaduais e visitas de turistas a propriedades que cultivam uva e produzem itens derivados da fruta.

O roteiro passa por 18 vinícolas qualificadas distribuídas em 15 municípios, abrangendo Curitiba e Região Metropolitana, Oeste, Sul, Sudoeste, Norte Pioneiro, Noroeste, Campos Gerais e Norte do Paraná. Nos locais, é possível conhecer rótulos especiais e até mesmo premiados, entre vinhos de mesa, finos, espumantes, sucos e derivados.

Das 18 vinícolas, 13 ofertam visitas guiadas pelos espaços, proporcionando aos turistas um maior contato com várias etapas da produção do vinho, dos parreirais à taça. De maneira didática, o mapa também destaca os locais que contam com restaurantes, wine gardens (piquenique), lojas, degustações, espaços de eventos e até mesmo hospedagem, tornando a experiência ainda mais confortável e imersiva.

As vinícolas que estão no mapa são: Araucária (em São José dos Pinhais); Bodega Constantini (Porto Amazonas); Cooperante (Campo do Tenente); Durigan (Curitiba); Fardo (Quatro Barras); Franco Italiano (Colombo); Legado (Campo Largo); Vô Vito (São José dos Pinhais); Zanlorenzi (Campo Largo); Guaravera (Londrina); La Dorni (Bandeirantes); Crevelim (Maringá); Paschoeto (Maringá); Casa Carnasciali (Apucarana); Betiato (Francisco Beltrão); RH (Mariaópolis); Bertoletti (Bituruna); e Di Turra (Santa Helena).

“O enoturismo é uma vertente do turismo gastronômico, porém, por conta de seu alcance, consegue ter características próprias. O Paraná conta com um grande potencial quando se trata desse tipo de produção, sendo uma referência em qualidade e exclusividade, com vinícolas que carregam uma história”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

“Com o mapa atualizado, fomentamos um fluxo de visitantes que já existe, além de poder levar esse material para feiras no Brasil e Exterior, atraindo mais turistas e amantes dessa cultura para os nossos municípios”, completou.

VALORIZAÇÃO E POTENCIAIS– A Associação de Vitivinicultores do Paraná foi fundada em 2017 e um de seus principais objetivos é fortalecer a produção de uvas de qualidade no Estado. As vinícolas que integram a associação já ganharam mais de 120 medalhas de ouro em concursos de vinhos nacionais e internacionais.

“O Paraná é solo fértil para atividades que valorizam paisagens rurais e a cultura alimentar. Muitas das vinícolas associadas são de médio e pequeno porte, então elas entendem a importância desse mapa, porque o principal canal de escoamento de suas produções é o turismo, com visitantes que passam a valorizar o processo e esforço feito para a fruta chegar à garrafa de vinho”, disse Wagner Gabardo, sommelier e secretário executivo da Vinopar.

GASTRONOMIA– Além disso, no material consta uma seção dedicada ao encontro da gastronomia tradicional do Estado com os vinhos mapeados. Algumas das sugestões são o Barreado, prato típico do Litoral e um dos 20 itens paranaenses com selo de Indicação Geográfica, que harmoniza com rótulos específicos de três vinícolas; ou a Carne de Onça curitibana, também com Indicação Geográfica, que harmoniza com rótulos de outras três produções.

“Decidimos propor esse debate, porque na cultura do vinho muito se fala da harmonização com a culinária italiana, francesa e portuguesa, mas pouco se fala das possíveis combinações entre a bebida e comidas brasileiras. A expectativa é que, no futuro, os próprios turistas e moradores locais, ao consumirem pratos típicos paranaenses, tenham essa vontade de pedir vinhos estaduais para acompanhar a refeição”, completou Wagner.