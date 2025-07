Caminhos do Peabiru: oficinas nos municípios vão mapear a rota turística

As secretarias de Estado do Planejamento e Turismo realizarão entre os dias 22 de julho e 8 de agosto oficinas presenciais de mapeamento nas regiões participantes da Rota Turística Caminhos do Peabiru, agrupadas com três ou quatro municípios cada. A ação contará com a participação do Serviço Social Paraná Projetos e consultores da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico - Universidade Estadual de Maringá (Fadec-UEM), contratada para a elaboração do Plano de Implantação.

Os Caminhos do Peabiru são uma rota histórica de mais de 3 mil anos que atravessa o Paraná e vai até o Peru, conectando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Somente no território paranaense a rota tem um percurso de cerca de 2 mil quilômetros, passando por diversos sítios arqueológicos. O caminho era utilizado para fins de comércio e comunicação por povos indígenas como os Guarani, Kaingang e Xetá e, posteriormente, foi utilizada pelos incas e por exploradores europeus e jesuítas.

Essa etapa das oficinas oferece não somente capacitação técnica em mapeamento e planejamento de trilhas, mas também oportunidade de ampliar o conhecimento entre os diferentes atores envolvidos, além de promover a integração entre os municípios vizinhos e fortalecer iniciativas locais de desenvolvimento turístico.

As oficinas são voltadas aos pontos focais indicados pelas prefeituras e aos integrantes dos Grupos de Trabalho (GTs) municipais. Cada município terá o prazo de 30 dias após a oficina para encaminhar à equipe consultora o traçado preliminar da trilha em seu território. Em seguida, os municípios deverão iniciar o processo de consulta pública, etapa obrigatória.

“Entramos agora em uma nova etapa da Rota Turística Caminhos do Peabiru em que os municípios começam a participar ativamente deste importante projeto que desenvolverá o Turismo, proporcionando mais empregos, renda e desenvolvimento à população destas regiões”, disse o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia.

Para o secretáriode Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, a Rota dos Caminhos de Peabiru passa a ser um esforço conjunto, envolvendo diretamente essas cidades no processo de capacitação de todos os atores identificados em cada território. “Essa etapa, além de enriquecer culturalmente as comunidades, também impulsionará o desenvolvimento econômico dos 97 municípios que fazem parte da rota”, afirmou.

NOVO AGRUPAMENTO– A Fadec-UEM propôs um novo agrupamento de municípios para realização das oficinas presenciais, priorizando a proximidade geográfica para facilitar a participação dos aderentes. Para isso, levou em consideração critérios, como diferenças entre regiões turísticas, vocação local dos municípios, grau de maturidade na implementação de trilhas e conexões estratégicas previstas para Trilhas de Longo Curso.

NOVAS ADESÕES– Recentemente, a Rota Turística chegou a 97 cidades paranaenses que fizeram adesão ao programa de trilhas que atravessa o Paraná de Leste a Oeste. As cidades de Tuneiras do Oeste, Santa Lucia, Tijucas do Sul, Palmital e Carambeí finalizaram o procedimento de inscrição no mês passado.

Confira abaixo as datas e as localidades:

22/07/2025 - Peabiru

Araruna, Tuneiras do Oeste, Quinta do Sol, Fênix, Barbosa Ferraz, Farol, Campo Mourão, Iretama, Corumbataí do Sul, Luiziana e Peabiru

24/07/2025 - Turvo

Pitanga, Nova Tebas, Manoel Ribas, Boa Ventura de São Roque, Cândido de Abreu, Roncador, Mato Rico, Santa Maria do Oeste, Palmital, Laranjal e Turvo

25/07/2025 – Juranda

Ubiratã, Altamira do Paraná, Boa Esperança, Mamborê, Nova Cantu, Campina da Lagoa, Goioerê, Janiópolis e Juranda

29/07/2025 - Reserva

Ponta Grossa, Irati, Prudentópolis, Palmeira, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Tibagi e Reserva

31/07/2025 - Paranaguá

Antonina, Morretes, Guaratuba, Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá

04/08/2025 - Foz do Iguaçu

Céu Azul, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Serranópolis do Iguaçu e Foz do Iguaçu

05/08/2025 - Realeza

Capanema, Planalto, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Nova Prata do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e Realeza

06/08/2025 - Cascavel

Campo Bonito, Boa Vista da Aparecida, Iguatu, Braganey, Corbélia e Cascavel

08/08/2025 - Palotina

Altônia, Francisco Alves, Nova Santa Rosa, Maripá, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Nova Aurora, Guaíra, Terra Roxa e Palotina

12/08/2025 - Lapa

Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Balsa Nova, Colombo, Almirante Tamandaré, Campo Largo e Campo Magro

13/08/2025 - Curitiba

Campina Grande do Sul, Quatro Barras, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Piraquara, Pinhais, Fazenda Rio Grande e Curitiba