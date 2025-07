Ratinho Junior visita cooperativa que está investindo R$ 700 milhões em Pato Branco

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário das Cidades, Guto Silva, visitaram nesta quarta-feira (16) as obras de ampliação da Cooperativa Agropecuária Tradição (Coopertradição), em Pato Branco, na região Sudoeste. A visita aconteceu depois da inauguração da nova PRC-280 , agora em concreto, e do lançamento do Contorno Noroeste da cidade , uma obra de cerca de R$ 140 milhões.

O investimento da Coopertradição foi anunciado em 2023 e as obras estão bem avançadas. A indústria de farelo e óleo de soja recebe R$ 700 milhões de investimentos. Serão gerados 400 empregos diretos e indiretos. O empreendimento conta com o apoio Estado por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que participa com R$ 34 milhões de financiamento, com recursos das linhas Prodecoop e PCA.

Hoje, apenas 20% da soja produzida no Sudoeste é industrializada. Com sua nova indústria, a Coopertradição, criada em 2009 e com 3 mil cooperados, possibilitará ampliar em 25% o beneficiamento do grão, o que elevará para mais de 40% o índice de industrialização na região.

A área total da nova indústria será de aproximadamente 600 mil metros quadrados, com capacidade produtiva prevista em 2 mil toneladas por dia, que pode chegar a 3,2 mil toneladas com a expansão do projeto. A capacidade estática de armazenamento é projetada em 190 mil toneladas de soja em dois armazéns, além de 60 mil toneladas de farelo. A indústria também contará com tecnologia 4.0, inteligência artificial, processos 100% automatizados, além de diversas iniciativas de sustentabilidade, como fonte de energia renovável.

"Essa é uma das maiores obras de industrialização de alimentos do Brasil, que vai potencializar ainda mais nossa vocação agropecuária, permitindo exportação com valor agregado e fortalecendo o Paraná como supermercado do mundo", disse o governador Ratinho Junior.

A unidade industrial, que será uma dos mais tecnológicas do Estado nesta área, integra uma série de investimentos recentes no Estado no setor agroindustrial, a exemplo das esmagadoras de soja da C.Vale, em Palotina, e da Coamo, em Campo Mourão.