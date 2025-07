Parceria entre Estado e Sesc-PR amplia alcance do projeto Turismo na Escola

A parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e o terceiro setor tem consolidado o sucesso do projeto Turismo na Escola no Paraná. O Serviço Social do Comércio (Sesc-PR) é o mais recente aliado da iniciativa que leva a conscientização turística ao ambiente escolar para crianças na faixa etária de 6 a 11 anos.

A novidade é resultado da colaboração entre a Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomercio-PR) e o governo estadual, por meio da Setu, uma cooperação que surgiu no início do ano. Graças ao apoio da Federação, foi possível a veiculação da primeira edição da Cartilha do Turismo. A entidade viabilizou a impressão de 5 mil exemplares do material que é distribuído aos alunos envolvidos no projeto.

O tema será incorporado às atividades extracurriculares nas escolas do Serviço Social do Comércio. Inicialmente, na unidade Centro de Curitiba. Para a execução do projeto, o Sesc-PR vai capacitar 35 educadores – dez professores do ensino fundamental I e 25 do fundamental II. A capacitação está marcada para 24 de julho.

NA PRÁTICA- A Setu capacita os educadores e disponibiliza a cartilha, metodologia e conteúdo. O Sesc-PR providenciará uma nova tiragem acrescentada com a sua mascote. A cartilha será utilizada no projeto Futuro Integral, que foca nos alunos do 1º ao 5º ano e 8º e 9º ano, ou do Ensino Médio, das escolas da rede pública.

O projeto oportuniza ao estudante envolver-se em diversas atividades nas áreas de Letramento, Raciocínio Lógico, Arte-Educação e/ou Expressão Corporal.

O secretário estadual de Turismo, Leonaldo Paranhos, enfatizou que o trabalho com instituições do terceiro setor e as secretarias expande significativamente o alcance do projeto.

“A educação é essencial na compreensão do ambiente em que vivemos e na valorização cultural. Ao incluir o turismo nas matrizes escolares, promovemos a responsabilidade social dos cidadãos e fortalecemos o sentimento de pertencimento”, afirmou. “E a educação é a ferramenta mais eficaz que temos à disposição”, concluiu.

Para diretor de Educação e Cultura e Ação Social do Sesc-PR, Alexandre Otaviano, a educação transforma quando se conecta com o território, com a cultura e com as experiências reais dos alunos.

“Ao integrar o turismo com a prática educacional, despertamos nos estudantes o olhar para a riqueza que existe ao redor deles, e isso reforça cuidado e o orgulho de ser parte de uma comunidade. Para o Sesc, participar desse projeto é ampliar horizontes e contribuir para uma formação mais sensível, crítica e cidadã, fomentando os potenciais de cada região”, disse.

PROJETO– O Turismo na Escola leva conteúdos que buscam despertar a atenção de crianças e adolescentes para as riquezas naturais e culturais dos destinos turísticos da região onde vivem. São aplicados por meio de aulas e atividades extracurriculares. O objetivo é contribuir para o desenvolvimento do turismo no município, promovendo a mobilização e conscientização comunitária.

O projeto chega em parceria com as regionais, capacita professores da rede pública de ensino com o objetivo de incentivar a prática do turismo e fomentar a cultura de viagem e lazer entre os alunos. Os conteúdos são transmitidos de maneira interdisciplinar e transversal, integrando-se aos temas curriculares já em estudo.

Idealizado há três anos, o Turismo na Escola ganhou força em 2024 e, até junho de 2025, alcançou quase 17 mil alunos em 54 municípios. A equipe passou por cinco Territórios Turísticos em pontos distintos do Paraná: Território Turístico Riquezas do Oeste; Norte Pioneiro; Norte do Paraná; Campos Gerais e Vales do Iguaçu. Está em andamento a adesão dos Territórios Turísticos Caminho das Águas, Encontro das Águas e Biomas, Sul do Paraná, Terra dos Pinheirais e Rotas do Pinhão.

Além do Sesc, a equipe da Setu está trabalhando outras possibilidades de parcerias. Tratativas com a Invest Paraná e a Secretaria de Estado da Fazenda podem, futuramente, ampliar o raio de conexão do turismo, como educação fiscal e recolhimentos de impostos.

“Estamos conversando para abrir ainda mais esse leque”, afirmou a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo, Tatiana Nasser. “Os temas estão diretamente relacionados com os municípios e têm essa interface com os segmentos turísticos”.

Conforme explicou Wanda Pille, coordenadora de Qualificação da Setu, o fortalecimento desse trabalho conjunto, dentro do governo e com instituições sem fins lucrativos, tem se mostrado essencial nos últimos meses para o crescimento do projeto Turismo na Escola. “Permite preparar as futuras gerações para um turismo sustentável e consciente. As cartilhas distribuídas são um recurso valioso para integrar os conteúdos de turismo aos demais temas que estão intrínsecos na vida da população”.