Governo do Estado lança em Ibiporã o Território Turístico Norte do Paraná

O município de Ibiporã sediou nesta sexta-feira (11) a solenidade de implementação do Território Turístico Norte do Paraná, promovida pela Secretaria de Estado do Turismo. O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas, incluindo prefeitos, autoridades e representantes da sociedade civil e da cadeia produtiva do setor. A ideia é fortalecer o turismo na região.

A região Norte do Paraná destaca-se pela diversidade e inovação, oferecendo múltiplas experiências nos seus 36 municípios. Entre as características da região estão a história do café, a diversidade cultural, as belezas naturais de suas serras e rios e a gastronomia.

O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, anunciou mudanças previstas a partir da implementação do Território. Uma delas deve ser a atração de investimentos para a infraestrutura. Entre as obras previstas estão sinalização, rampas de acesso em áreas náuticas, entre outras.

Paranhos ressaltou que o novo conceito nasce com o objetivo de aprofundar a relação entre o governo e os destinos turísticos paranaenses. "Não se trata de uma nova divisão territorial, mas sim de agregar mais significado às 18 regiões turísticas já reconhecidas", explicou. "A estratégia de territorialização, sob o lema 18 Territórios, Um Só Destino. Paraná, tem como proposta expandir o olhar dos gestores sobre os espaços turísticos e a relação com as comunidades locais. O objetivo principal é promover o envolvimento dos moradores com os lugares onde vivem, despertando o sentimento de cuidado e pertencimento".

"A ideia é ir além das divisões administrativas e aprofundar a valorização das dimensões identitárias. Significa um enriquecimento da compreensão da dinâmica turística", pontuou Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação do Turismo.

"O foco é o fortalecimento da identidade territorial, a promoção de um senso de pertencimento e a consolidação do Paraná como um destino coeso e integrado, mantendo a organização regional para fins administrativos e de planejamento", completou Sandra Negrini, diretora de Promoção, Inovação, Inteligência e Estratégia Turística.

TERCEIRO ANÚNCIO– Esse é o terceiro território implementado. Nesta quinta-feira (10), durante a abertura oficial da 30ª edição da Feira Ecológica, Turística, Industrial e Agropecuária de Jacarezinho (Fetexas), no Norte Pioneiro do Paraná, foi oficializado o Território Turístico Norte Pioneiro com 29 municípios. Há alguns dias também foi lançado o Território Encontro das Águas e Biomas, em Porto Rico.