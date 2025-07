Festival Rota 01 deve reunir 12 mil pessoas nos Campos Gerais no fim de semana

O município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, recebe neste sábado e domingo (12 e 13) o Festival Rota 01, evento de turismo sobre rodas que reúne músicas, gastronomia e atividades para todas as idades. São esperadas mais de 12 mil pessoas nos dois dias. A ação conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná.

O órgão de promoção do turismo no Estado participará com estande onde o público poderá conhecer produtos e destinos paranaenses, como rotas e passeios voltados ao segmento sobre rodas, o Parque Estadual Vila Velha e a experiência do café rural da região. O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, destaca que a ação é realizada dentro da primeira rota de motociclismo criada no mundo.

Com um trajeto de 400 km (ida e volta), a Rota 01 tem início em Ponta Grossa (Campos Gerais) até Antonina (Litoral). Nesse percurso, os viajantes passam por atrativos turísticos, como o turismo de natureza e restaurantes com culinária típica paranaense.

Fazem parte desse roteiro atrativos nas cidades de Ponta Grossa, Palmeira, Balsa Nova (São Luiz do Purunã), Campo Largo, Curitiba, Pinhais, Piraquara, Morretes, Antonina e também na Serra do Mar, que possui o maior remanescente preservado de Mata Atlântica do Brasil, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade.

“A Rota 01 foi criada antes da estrada mais famosa do mundo, a Rota 66, localizada nos Estados Unidos. Eventos do turismo sobre rodas, como este, são fundamentais para atrair turistas de todo o Brasil e até mesmo do Exterior, justamente por essa particularidade do nosso Estado”, disse. “É um movimento que influencia na economia local, na geração de emprego e renda, especialmente porque o turista precisa ser atendido com alimentação, hospedagem e comércio local”, afirma Cortes.

O trajeto paranaense ficou conhecido em 1923 como o primeiro passeio de mototurismo do Brasil. A Rota 66, localizada nos Estados Unidos, foi instituída em 1926 e tornou-se mundialmente conhecida nos anos 50 e 60, ao unir o sentimento de liberdade idealizado pelos jovens americanos que em suas motos Harley Davidson e Indian aventuraram-se em busca das praias do Pacífico.