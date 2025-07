Paraná registrou o maior crescimento de atividades turísticas do Brasil em maio

O Paraná teve aumento de 2,6% no volume de vendas de atividades turísticas em maio em comparação com abril, desempenho superior à média nacional que caiu 0,7% no período. O Estado alcançou o melhor desempenho do Brasil no quinto mês do ano, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (11).

Os dados mostram que o Paraná se destaca em relação à média nacional e mantém crescimento consistente também nos indicadores dos últimos 12 meses e no acumulado do ano (janeiro a maio)

O segundo melhor resultado foi o Rio de Janeiro, que cresceu 2,3% em maio ante abril. A pesquisa mostra que nove dos 17 estados investigados acompanharam a tendência de queda observada na média nacional. Entre os principais impactos negativos estão São Paulo (-2,7%), Pernambuco (-3,3%), Bahia (-1,8%) e Goiás (-4,3%).

Em relação aos últimos 12 meses, a movimentação econômica do turismo paranaense evoluiu 7,5%. Enquanto que o acumulado do ano (de janeiro a maio) de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, o aumento foi de 5,7%. Os outros dois estados do Sul do país também registraram crescimento positivo no acumulado do ano, como Santa Catarina com alta de (9,7%), e Rio Grande do Sul com (4,9%).

Para o diretor presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, a participação do Estado em feiras e eventos no Brasil e exterior, além do contato direto com os agentes de viagens de todo o país têm contribuído para resultados positivos no setor de turismo do Estado.

“O Paraná fez uma ação inédita de trazer convenções para o Estado, onde agentes de viagens conhecem os destinos pessoalmente. Já atingimos mais de 15 mil profissionais que vendem pacotes turísticos, ou seja, estamos colocando o Paraná na prateleira de vendas das operadoras”, disse.

CONDIÇÕES PROPÍCIAS – A partir de ações voltadas à infraestrutura e qualificação dos serviços, o Paraná oferece condições propícias que refletem na alta de 23,7% de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2025 com 627.858 visitantes frente às 507.560 chegadas do mesmo período de 2024, de acordo com levantamento da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu).

O forte impacto da atividade turística reforça que o crescimento no número de visitantes, não apenas internacionais, já reflete na geração de novas oportunidades em segmentos como hospedagem, alimentação, transporte e comércio regional, dinamizando a economia das cidades turísticas.

SERVIÇOS– A pesquisa do IBGE mostra que o Paraná registrou um aumento 2,7% nos últimos 12 meses no volume de empresas prestadoras de serviço. Entre os segmentos que compõem o setor, os maiores crescimentos de janeiro a maio de 2025 no Paraná foram registrados nas empresas que atendem diretamente às famílias, como as voltadas ao bem-estar, lazer e cuidados pessoais, com aumento de (5,6%) no volume de atividades. Na sequência, destacam-se os serviços profissionais, administrativos e complementares (4,3%) e os transportes, serviços auxiliares e correio (0,7%).

O bom desempenho operacional das empresas também se refletiu nas receitas. No acumulado do ano, a receita nominal – que mede o faturamento sem descontar a inflação – subiu 5,8% nas empresas paranaenses do setor. No caso do turismo, o crescimento foi ainda mais significativo: 12,5% em comparação com o mesmo período de 2024.

SOBRE A PMS– Produzida pelo IBGE, a Pesquisa Mensal de Serviços permite o acompanhamento conjuntural do setor no Brasil e nos estados, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que tenham serviços não financeiros como sua principal atividade, excluídas as áreas de saúde e educação.

Os dados completos podem ser consultados no Sidra, o Banco de Dados do IBGE . A próxima divulgação da PMS, relativa ao mês de maio, será no dia 14 de agosto.