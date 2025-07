Na 30ª Fetexas, Governo do Estado institui território turístico do Norte Pioneiro

O governador em exercício Darci Piana participou nesta quinta-feira (10) da abertura oficial da 30ª edição da Feira Ecológica, Turística, Industrial e Agropecuária de Jacarezinho (Fetexas), no Norte Pioneiro do Paraná. Durante o evento, a região foi oficializada como um dos 18 territórios turístico do Estado. O objetivo da medida é fortalecer a rede turística dos municípios e promover as atrações locais. O território abrange 29 municípios.

A ação tem como estratégia identificar as demandas dos municípios do Norte Pioneiro para, após uma análise técnica do Estado, direcionar recursos para projetos que tenham maior potencial turístico. A meta é conseguir explorar as vocações locais para gerar empregos e renda.

“Essa é uma das nossas prioridades e temos conseguido, de maneira geral, fazer o turismo crescer no Paraná. Isso é fruto dos investimentos que têm sido feitos nesta área, tanto por parte do Estado, como também da iniciativa privada, e da promoção das nossas atrações. Conseguimos gerar um ambiente propício para este crescimento”, afirmou Piana.

No primeiro quadrimestre de 2025, o Paraná registrou 4,4% de aumento nas atividades turísticas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, a receita do turismo aumentou 9,8% no Estado.

“Organizar feiras, investir na rede hoteleira, capacitar a mão de obra. Todas estas medidas ajudam a fortalecer o turismo e a gerar desenvolvimento econômico. É isso que tem sido feito aqui no Norte Pioneiro e que queremos ampliar”, disse o governador em exercício.

ESTRATÉGIA – A iniciativa de explorar os diferentes territórios turísticos do Paraná faz parte da estratégia estadual de impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento, valorizar identidades locais e promover o turismo sustentável em todas as regiões paranaenses.

O Norte Pioneiro possui potencial em segmentos como turismo náutico, rural, religioso e de aventura, além de ricas manifestações culturais e históricas, já que a região foi uma importante porta de entrada da colonização paranaense no século XIX.

A Secretaria de Turismo faz uma análise minuciosa da região, com base em reuniões com empresários locais e prefeitos. Uma destas reuniões aconteceu nesta quinta-feira, durante a Fetexas. “Chegamos com a nossa equipe, ouvimos as demandas e, com isso, vamos elaborar um relatório para ver como o Estado pode colaborar, o que pode ser melhorado, o que está bem desenvolvido”, disse o secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos.

Com todas as demandas em mãos, o Governo do Estado planeja os recursos que podem ser melhor alocados em cada cidade, como investimentos em infraestrutura e outros aportes necessários para o fomento ou promoção do turismo.

FETEXAS– Eventos regionais como a Fetexas é um exemplo deste trabalho. Com três décadas de tradição, a feira é considerada a maior festa de promoção da cultura texana no Brasil, com atrações esportivas, recreativas, gastronômicas e musicais. O evento também é a maior feira agropecuária do Norte Pioneiro, movimentando a economia local e atraindo milhares de visitantes para Jacarezinho, anualmente.

"Hoje, a nossa Fetexas é a maior festa texana de todo o Brasil. Todos os anos, a gente traz alguns dos melhores e maiores shows do País. Estamos fazendo essa festa crescer com muita alegria, com muito amor", afirmou o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

TÍTULOS E ALEP – Durante a abertura da feira, ainda foram entregues títulos de cidadão honorário de Jacarezinho ao secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao deputado federal Pedro Lupion. O evento também contou com uma edição da Assembleia Itinerante.