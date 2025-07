Estado assina 51 novos convênios com municípios para reconstrução de estradas rurais

Os recursos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) -Foto: Ascom Seapi

Representantes de 51 municípios lotaram o auditório da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) na quinta-feira (10/7) para a assinatura de convênios com o governo do Estado. Cada cidade poderá receber até R$ 300 mil para investir na reconstrução de estradas rurais danificadas pelas enchentes de 2024.

O programa é desenvolvido pelo Governo do Rio Grande do Sul, executado por meio da Seapi, e destina recursos a municípios que decretaram situação de emergência em razão dos eventos climáticos de abril e maio do ano passado.

Apoio à contratação de equipamentos

O prefeito de Jaboticaba, Edvaldo Ribeiro, participou do ato e assinou o convênio que garante R$ 300 mil ao município. “Precisamos recuperar 700 quilômetros de estradas do interior e reinstalar 50 bueiros. Vamos utilizar o valor para a contratação de horas-máquina. Esse recurso é decisivo para que possamos executar essas obras”, declarou o prefeito da cidade com cerca de quatro mil habitantes, localizada na região Norte.

Até o momento, 273 municípios já firmaram convênio, entre os 356 inscritos no edital. Os recursos, que somam quase R$ 107 milhões, são provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) . As demais cidades contempladas seguem com a tramitação dos processos para posterior assinatura.

O valor pode ser utilizado para a contratação de horas-máquina de equipamentos como trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, motoniveladora (patrola), pá carregadeira e caminhão prancha. Também é possível adquirir insumos como brita, saibro e cascalho, conforme os planos de trabalho enviados pelas prefeituras e aprovados pela área técnica da Seapi.

Recuperação dos caminhos da produção

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, saudou os representantes municipais e demais autoridades, destacando que o governo estadual tem atuado de forma intensa na reconstrução do Estado. Segundo ele, a iniciativa é um dos exemplos concretos do Plano Rio Grande, que está estruturado em diversos eixos de atuação, entre eles o de Recuperação. “Estamos muito felizes em garantir esses investimentos e certos de que os recursos se transformarão em melhores serviços públicos para a população local”, salientou.

O superintendente Administrativo e Financeiro da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Antonio da Silva, ressaltou a relevância dos investimentos para os municípios atingidos. “Represento aqui a nossa presidente, Adriane de Oliveira, e quero destacar a importância desses recursos. O dinheiro está chegando na ponta, e isso faz muita diferença. Ajuda muito quando o Estado cumpre seu papel — e hoje tivemos mais uma demonstração disso”, declarou.

Plano Rio Grande

O Plano Rio Grande é um programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. A sociedade participa por meio do Conselho do Plano Rio Grande, que reúne 182 representantes do poder público e da sociedade civil, incluindo pessoas atingidas pelas enchentes. A academia também tem voz no processo, por meio do Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo.

Lista dos municípios que assinaram convênio na quarta-feira (10/7)

Aratiba Áurea Barão de Cotegipe Boa Vista das Missões Bossoroca Brochier Caçapava do Sul Camaquã Camargo Cambará do Sul Centenário Cruz Alta Dom Feliciano Dom Pedrito Entre Rios do Sul Esperança do Sul Estação Eugênio de Castro Faxinalzinho Floriano Peixoto Gentil Gramado dos Loureiros Gramado Xavier Itaqui Ivoti Jaboticaba Mata Monte Belo do Sul Palmares do Sul Palmeira das Missões Palmitinho Paraí Pinhal Planalto Quaraí Rodeio Bonito Santa Bárbara do Sul Santo Ângelo Santo Augusto São Borja São José do Hortêncio São Valério do Sul São Vicente do Sul Sapiranga Sede Nova Sério Sertão Santana Vacaria Viadutos Vicente Dutra Westfália