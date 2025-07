Paraná receberá 1,3 mil agentes de viagens de vários estados para conhecer pontos turísticos

No próximo mês, cerca de 1.300 agentes de viagens devem participar do Entur Summit, uma Convenção realizada no dia 4 na Ópera de Arame, em Curitiba. A programação inclui roteiros para que os profissionais que atuam na venda de pacotes turísticos conheçam in loco os atrativos e pontos turísticos da Capital e da região.

Como parte da preparação desses profissionais, o Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo do Estado – realiza, ao longo dessa semana, capacitações online sobre os principais produtos e destinos paranaenses.

“Estamos apresentando o que o Paraná tem, de ponta a ponta, pronto para ser comercializado como turismo. A capacitação online é uma ação pré-evento, onde temos mais tempo para mostrar a esses profissionais o potencial turístico do Estado”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

A Entur é a primeira escola de negócios do turismo do Brasil e conta, atualmente, com mais de 5.000 agentes conectados. “Todos esses profissionais terão acesso a essa capacitação que foi feita online, pois ela é gravada e fica disponibilizada como uma aula mesmo”, destacou Viviane Assis, mentora da Entur.

“É uma ação estratégica para que os agentes possam entender as formas de construir roteiros conjugados, experiências de aventura, entre outros, para vender a todos os públicos, desde o casal até famílias com crianças e idosos”, completou.

PRODUTOS E DESTINOS– A apresentação do Paraná teve entre os temas a gastronomia típica, gerada pela miscigenação de diversas culturas, como a ucraniana, a italiana, e a japonesa, por exemplo, além dos alimentos produzidos no Estado, como a cevada – que leva à produção da cerveja comercializada em todo o Brasil, especialmente nas praias do Sul do país.

Há, ainda, suas produções únicas como o pinhão, o palmito, a bala de banana, o barreado e a carne de onça, entre outras, muitas delas certificadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) com o selo de Indicação Geográfica.

“Apresentamos roteiros que podem ser construídos por transporte rodoviário, com pouco tempo de deslocamento, mas envolvendo diversos atrativos, como turismo de aventura e resorts”, destacou o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar, que conduziu a capacitação.

Um dos destaques foi a cidade de Foz do Iguaçu – a Terra das Cataratas, uma das Sete Maravilhas do Mundo. O atrativo é rodeado de outras opções ao turista como a facilidade de ir por via terrestre aos países vizinhos Paraguai e Argentina.

As Cataratas do Iguaçu e a Grande Reserva da Mata Atlântica (também apresentada aos agentes na capacitação) dão ao Paraná o título de único estado do país a abrigar dois Patrimônios Naturais da Humanidade – característica que é levada em conta por muitos turistas na escolha de seus destinos.

Também foram apresentados passeios no Litoral, especialmente a Ilha do Mel, opções de roteiros que envolvem a gastronomia, como o Caminho do Vinho, na Região Metropolitana de Curitiba, e a Colônia Witmarsun, nos Campos Gerais.

Para conhecer rotas e atrativos paranaenses, basta acessar o Portfólio de Destinos e Produtos elaborado pelo Viaje Paraná.