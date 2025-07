Com rótulos premiados, Festival de Cervejas de Inverno agita o turismo em Guarapuava e região

Começa nesta sexta-feira (11) o 7º Festival de Cervejas de Inverno (Fecin), que acontece em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. Será no Centro de Eventos Cidade dos Lagos e segue até domingo (13). O Festival conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), e é um destaque na estação de baixas temperaturas no Paraná, reunindo marcas premiadas no segmento de cervejas artesanais, além de gastronomia regional e diversificada atração musical.

Entre as cervejarias participantes estão Água do Monge, Donau Bier, Hank, Heimdall, Irmandade, Jordana, Metzgerbier, Over Beer, Pray Beer e Suábia, todas localizadas em Guarapuava. Essas marcas são reconhecidas no cenário cervejeiro e acumulam medalhas em premiações nacionais e internacionais, colocando o município também como referência de cervejas artesanais do Estado.

São esperadas mais de 30 mil pessoas ao longo do fim de semana. O secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, ressalta a importância do Fecin para o desenvolvimento econômico regional e para o fortalecimento do turismo gastronômico e de inverno no Paraná.

“Eventos como o Festival de Cervejas de Inverno em Guarapuava evidenciam a força da nossa cultura e gastronomia regional. O papel do governo estadual é apoiar e promover essas iniciativas para que tanto os paranaenses quanto os turistas possam descobrir o potencial cultural de cada região”, afirmou.

Larissa Vier, diretora-geral do festival, ressalta o destaque que o evento vem ganhando no calendário turístico do Estado: “É uma satisfação realizar o maior Festival de Cerveja de Inverno do Brasil aqui em Guarapuava e ver que ele está se tornando popular. O Fecin se firma como um impulsionador do turismo de inverno no Paraná”, afirma. Além do governo estadual, o festival conta com o apoio de instituições locais.

COMIDA E MÚSICA– A gastronomia também promete ser um ponto forte do evento, com opções que incluem hambúrgueres artesanais, cortes de carne nobres, pizzas, fondues e doces, além de pratos inspirados nas culinárias árabe e mexicana, e bolos típicos alemães da Colônia Suábia de Entre Rios.

Na programação musical estão bandas e artistas dos gêneros rock e pop, com opções para um público de gosto musical eclético e todas as faixas etárias. O ambiente é climatizado e possui estacionamento, o que garante conforto e segurança ao público.

CAPITAL– Guarapuava é reconhecida como um polo na produção de cevada e abriga uma das maiores maltarias da América Latina. Em reconhecimento a sua importância no setor, o município recebeu o título de “Capital Nacional da Cevada e do Malte” por meio da Lei nº 14.956/2024.

Serviço:

7º Festival de Cervejas de Inverno (Fecin) – 2025

Data: 11 a 13 de julho (sexta-feira a domingo)

Local: Centro de Eventos Cidade dos Lagos – Av. dos Lagos, 2750 – Cidade dos Lagos - Guarapuava