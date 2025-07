Festa do Queijo de Ipanema-MG celebra 15ª edição em julho

Minas Gerais receberá a 15ª edição da Festa do Queijo, uma das principais celebrações gastronômicas do estado. O evento valoriza a cultura, a agropecuária e o turismo regional, atraindo visitantes de diversas regiões do país. A edição deste ano conta com o patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Governo de Minas, fortalecendo ações voltadas ao desenvolvimento cultural e econômico local.

A edição de 2025 prevê novas atrações, maior presença de público e foco na identidade gastronômica de Minas Gerais.

Números expressivos da última edição

A edição de 2024 alcançou resultados significativos, entre eles a produção de um Queijo Minas Padrão gigante, com 2.870 kg. Também foram produzidos um doce de leite gigante com 1.210 kg, um pão de queijo de 4,03 kg e 1.550 litros de queimadinha no tradicional bule gigante, itens que se tornaram símbolo da festa.

Impacto e valorização regional

Realizada desde 2011, a Festa do Queijo tem papel relevante no fortalecimento da bacia leiteira do município e do turismo regional. Em 2025, o Queijo Gigante participou de uma ação em Belo Horizonte, que integrou a celebração pelo reconhecimento do Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Gastronomia como atração central

A programação de 2025 inclui a presença do chef Dornelles, que conduzirá aulas-show com pratos que unem tradição e criatividade: o clássico Frango com Quiabo e uma Paella Mineira. Também está prevista a produção da maior mussarela do mundo, buscando estabelecer um novo recorde gastronômico.

Visibilidade nacional

A Festa do Queijo tem se destacado em diferentes veículos de comunicação nacional e atraído figuras públicas, como o governador Romeu Zema, além de artistas e influenciadores, o que contribui para ampliar a visibilidade do evento e reforçar sua relevância como expressão da cultura mineira.

Incentivo à cultura

A iniciativa está alinhada às diretrizes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, que apoia projetos voltados à preservação e valorização do patrimônio cultural do estado.

Serviço

Evento: 15ª Festa do Queijo de Ipanema

Data: 23 a 27 de julho de 2025

Local: Ipanema, Minas Gerais

Entrada: gratuita

Público-alvo: interessados em gastronomia, cultura e tradições mineiras

Programação

Desfile e partilha dos gigantes da gastronomia mineira (maior queijo, doce de leite, queimadinha, pão de queijo e mussarela do mundo)

Aula-show com o chef Dornelles: Frango com Quiabo e Paella Mineira

Apresentações culturais e musicais

Mostra de Queijos Artesanais

Palestras e workshops voltados à cadeia produtiva do leite e à cultura alimentar regional

Mais informações: festadoqueijoipanema.mg.gov.br

Contato para a imprensa: Carol Alencar | (38) 9191-4321 | [email protected]