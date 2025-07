Governo do Tocantins discute expansão energética para atender crescimento da produção agrícola

Objetivo da reunião foi aprimorar o mapeamento das regiões produtivas do estado - Foto: João Henrique Lima/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), recebeu, nesta quinta-feira, 10, uma equipe técnica do Grupo Energisa para tratar das crescentes demandas energéticas do setor produtivo rural tocantinense.

O objetivo da reunião foi aprimorar o mapeamento das regiões produtivas do estado, reunindo dados sobre a realidade dos produtores rurais e suas necessidades atuais e futuras quanto ao fornecimento de energia elétrica. A proposta é alinhar estratégias para expansão da malha de transmissão e garantir infraestrutura compatível com o crescimento da agropecuária no Tocantins.

"O Tocantins tem solo fértil, água em abundância e produtores cada vez mais tecnificados. Alcançamos um nível elevado em práticas agrícolas e colheitas com alto rendimento, e agora o grande salto que vamos dar será com a irrigação. Somos hoje um dos estados que mais investem nesse segmento e isso exige energia. Não é apenas para o campo, pois mais indústrias estão chegando, as produções se expandem com novas tecnologias e demandam estrutura elétrica robusta. Precisamos planejar agora para atender essa nova etapa do agronegócio tocantinense”, destacou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café.

Ao representar o Grupo Energisa, o coordenador de Relacionamento com Grandes Empresas e Poder Público, Roger Pereira da Silva, reforçou a importância da parceria com a Seagro para construir um diagnóstico sobre o setor rural. “Estamos aqui para buscar dados precisos que nos ajudem a entender a realidade dos produtores. Com isso, conseguiremos antecipar as demandas, ajustar os investimentos e entregar um serviço que esteja à altura da transformação que a agricultura tocantinense está vivendo. O planejamento correto da rede de energia é essencial para garantir que a produção continue crescendo sem entraves logísticos ou estruturais”, pontuou o coordenador.

A Seagro, junto com o Grupo Energisa, seguirá colaborando para estruturar um plano que atenda com eficiência as regiões com maior expansão produtiva, garantindo energia segura e sustentável para o campo.